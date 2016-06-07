عين أصابت الأهلي

عين "ما صلت عالنبي" أصابت الأهلي في نهاية واحد من أفضل مواسمه عبر التاريخ.

ولكن بوجود الرمز خالد بن عبدالله كل المشاكل قابلة للعلاج.. وكل سوء فهم حقيقي، سيتحول إلى ماضٍ مع الأيام.

خالد بن عبدالله هو المظلة التي يستظل بها الأهلي ولولاه لكان الأهلي في حال سيئ وفقا لظروف المرحلة التي تمر بها الأندية السعودية.

الذين كانوا يتاجرون بمشاكل الأهلي عادوا اليوم مبتسمين يمارسون هوايتهم. ومصيرهم هو الإحباط، عندما يبدأ الموسم الأهلاوي في أفضل حلة.

خالد بن عبدالله.. طبيب الأهلي.. الذي لن يرضى بعلة تصيب هذا الفريق الجميل وتطرحه في فراش المرض الذي سبقته إليه الأندية كلها. احفظوا هذا عني.

*نقلا عن النادي السعودية