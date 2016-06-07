فنتورا يخلف كونتي في تدريب المنتخب الإيطالي

أعلنت ايطاليا اليوم الثلاثاء أن جيامبييرو فنتورا البالغ عمره 68 عاما والذي لم يفز بأي لقب كبير سيكون مدربها القادم خلفا لانطونيو كونتي بعد بطولة اوروبا لكرة القدم 2016.



ووصف كارلو تافيكيو رئيس الاتحاد الايطالي لكرة القدم فنتورا - الذي سيكلف بقيادة ايطاليا لكأس العالم 2018 في روسيا - بأنه "أستاذ في كرة القدم" بعد تأكيد تعيينه.



وقال تافيكيو لموقع الاتحاد الايطالي على الانترنت "اخترت فنتورا لأنه أستاذ في كرة القدم وعلم العديد من المدربين الآخرين أساليبه المبتكرة."



وأضاف "بدأت مسيرات العديد من لاعبي المنتخب الوطني معه.. لديه خبرة كبيرة في تدريب الصغار."



وسيرحل كونتي - الذي دخل في صراعات مع الأندية الكبيرة بشأن ترك لاعبيها خلال عامين في قيادة المنتخب الايطالي - بعد بطولة اوروبا لتولي تدريب تشيلسي الانجليزي.



ويملك فنتورا مسيرة تدريبية طويلة في ايطاليا رغم أنه - بعيدا عن موسم واحد مع نابولي - لم يعمل مع أي من الأندية الكبيرة مثل انترناسيونالي أو ميلانو أو يوفنتوس.



ومن بين الأندية التي قادها سامبدوريا وليتشي وكالياري وفينتسيا وبيزا وباري وفيرونا وميسينا واودينيزي وسبيتسيا. ولم يفز من قبل بدوري الدرجة الأولى الايطالي أو كأس ايطاليا رغم أنه قاد ليتشي للفوز بدوري الدرجة الثالثة في 1996.



لكنه نال تقديرا واسع النطاق بعد خمس سنوات مع تورينو قاده خلالها للترقي من الدرجة الثانية ثم احتلال مراكز متقدمة في النصف الأول من جدول دوري الأضواء.



وترك تورينو بعد اتفاق ودي في نهاية هذا الموسم.



ولم يحصل تعيين فنتورا على الكثير من الاهتمام في ايطاليا - بطلة العالم أربع مرات - والتي فقد منتخبها الوطني هيبته في السنوات الأخيرة خاصة بعد الخروج من الدور الأول في اخر نسختين لكأس العالم.



وواجهت ايطاليا صعوبات في انتاج لاعبين كبار وأبرز من في تشكيلتها الحالية هو الحارس جيانلويجي بوفون (38 عاما) والمدافع جيورجيو كيليني البالغ عمره 31 عاما