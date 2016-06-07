كومان يتولى تدريب إيفرتون الإنجليزي

توصل نادي إيفرتون الانجليزي الى اتفاق مع مواطنه ساوثمبتون للحصول على خدمات مدرب الاخير الهولندي رونالد كومان على ان يدفع له تعويضا ماديا مقداره 5 ملايين جنيه إسترليني (حوالي 3ر7 مليون دولار)، بحسب ما ذكرت الثلاثاء شبكة "بي بي سي" البريطانية.



وسيحل كومان (53 عاما) بدلا من الاسباني روبرتو مارتينيز الذي اقيل من منصبه قبل نهاية الموسم الفائت بسبب سوء النتائج واحتلاله المركز الحادي عشر.

اما ساوثمبتون فأنهى الموسم باشراف كومان في المركز السادس.

ويتواجد كومان حاليا في اجازة وسيرافقه في الجهاز الفني شقيقه ايرفين ومدرب اللياقة البدنية يان كلويتنبرغ.