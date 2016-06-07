مورينيو وتشيلسي يتوصلان إلى اتفاق مع الطبيبة كارنيرو

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) اليوم الثلاثاء أن تشيلسي ومدربه السابق جوزيه مورينيو توصلا إلى تسوية لم يكشف النقاب عن تفاصيلها مع ايفا كارنيرو، الطبيبة السابقة للفريق المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في محكمة بلندن.

ورفعت كارنيرو دعوى قضائية اتهمت فيها تشيلسي بإقالتها بشكل تعسفي، كما اتهمت مورينيو - الذي حضر إلى المحكمة وجلس في الصف الأول - بالتمييز على أساس الجنس.

وأحيطت بنود التسوية بالسرية.

وعملت كارنيرو في تشيلسي لست سنوات حتى رحيلها في سبتمبر أيلول الماضي بعد صدام مع مورينيو في الدقائق الأخيرة من أول مباراة لتشيلسي في الدوري الموسم المنصرم أمام سوانزي سيتي في استاد ستامفورد بريدج في أغسطس آب الماضي.

وأغضبت الطبيبة البالغ عمرها 42 عاما مورينيو بنزولها أرض الملعب برفقة جون فيرن أخصائي العلاج الطبيعي تلبية لنداء الحكم مايكل أوليفر لعلاج الجناح ايدن هازارد.

وبعد المباراة قال مورينيو إن الطاقم الطبي كان "متهورا وساذجا" واستبعد كارنيرو وفيرن من العمل مع الفريق الأول.

وأقيل المدرب البرتغالي من تدريب تشيلسي في ديسمبر كانون الأول الماضي وسيقود مانشستر يونايتد في الموسم المقبل.