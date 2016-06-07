يوسف عنبر مدرباً للمنتخب السعودي الرديف

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم، المدرب يوسف عنبر، مدربا للمنتخب الرديف، حيث سيلعب المنتخب الوطني (ب) ما بين ثلاث إلى خمس مباريات دولية في كل موسم، وسوف تضم قائمته اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن سن الـ 24.

وبحسب ما نشره الموقع الرسمي يوم الثلاثاء، فقد صرح المدير الفني للاتحاد، يان فان وينكل عن هذه الخطوة، قائلاً: "لقد لاحظت الإدارة الفنية أن عدد اللاعبين الذين أعمارهم أصغر من الـ24 سنة ويلعبون في دوري المحترفين السعودي أو في المنتخب السعودي الأول قليل جداً، ولكن بعض هؤلاء اللاعبين سوف يقوم بتمثيل المنتخب السعودي خلال التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 في قطر، ولهذا السبب فإنه من المهم منح هؤلاء اللاعبين الصغار الموهوبين الفرصة لاكتساب الخبرة الدولية، وسوف نقوم بتنظيم تلك المباريات خلال أيام الفيفا الرسمية".

وأضاف: "هذا الأمر سوف يمكننا من اختيار أفضل اللاعبين، وكمدير فني أتطلع حقاً لرؤية هؤلاء اللاعبين الأفضل من بين جيلهم، يلعبون معاً، وسعيد أيضاً باختيار الكابتن يوسف عنبر، فهو مدرب كبير وهو أيضاً المدرب المثالي لقيادة هؤلاء اللاعبين، وسيتم اختيار اللاعبين من قبل المدرب يوسف عنبر، وفي ظل علاقة وثيقة مع المدرب برت فان مارفيك، فهو سعيد جداً بهذه المبادرة، وهو وجهازه الفني سيقدمون الدعم الكامل لمنتخب (ب) وللاعبين تحت 24 سنة".

من جانبه، قال المدرب يوسف عنبر: "سعيد بهذه الثقة الغالية، وأشكر كل من وضع ثقته بي لقيادة منتخب المستقبل (منتخب ب)، الذي سيكون إعداده من أجل أن يكون رافداً يعتمد عليه المنتخب الوطني الأول في المشاركات المستقبلة وتحت مظلة مدرب المنتخب الأول السيد فان مارفيك".