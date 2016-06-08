الأيام المقبلة

** بعد ثلاثة أسابيع من الآن تبدأ معظم فرق دوري عبداللطيف جميل إعدادها للموسم المقبل..

** فرق أكملت جزءا كبيراً من التحركات الإدارية الإعدادية سواء كان على صعيد تجديد عقد المدرب أو التعاقد مع مدرب جديد...

** حتى على مستوى المحترفين الأجانب هناك أندية محدودة جداً حسمت أمور 90% من ملفات محترفيها الأجانب وباتت قريبة جداً من إقفال هذا الملف..

** لكن هناك فرق أخرى من بينها النصر والهلال وحتى الشباب لم تحسم (بشكل رسمي) ملفات المدربين أو المحترفين الأجانب...

** ربما يقول البعض أنك تعيش خارج الوسط لأن الشباب تعاقد مع المدرب المواطن سامي الجابر ولهؤلاء أقول إنه لم يكن تعاقداً رسمياً بقدر ماهو اتفاق مبدئي أتمنى له أن يكتمل وللطرفين النجاح والتوفيق...

** ملفات المحترفين الأجانب مازالت معلقة في الأندية الجماهيرية والإعلامية وسط تكهنات ببقاء هذا المحترف ورحيل ذاك...

** أعتقد أن السومة وعبدالشافي فقط هما من ضمنا البقاء في الأندية الكبيرة مع حظوظ كبيرة لليوناني فيتفا...

** ليالي رمضان المقبلة ستشهد تحركات واجتماعات (غير رسمية) مكثفة لحسم هذه الملفات وسيعقب هذه الاجتماعات اتصالات وفتح ملفات المدربين والمحترفين الأجانب لضمان إنهاء التعاقد معهم بل ووصولهم قبل بدء برامج الإعداد وإن كنت أشك في ذلك نتيجة تجارب سابقة...

** حتى على صعيد المحترفين المحليين لم يتم (رسمياً) الإعلان عن صفقة رغم ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي..

** شايع شراحيلي وفهد الشمري ومصطفى ملائكة فقط هم من تم حسم ملفاتهم...

** الأول جدد لناديه (النصر) لموسم ونصف الموسم لينتهي ذلك ملف طال الحديث حوله... والثاني وقع لموسم واحد لفريق التعاون قادماً من غريمه الرائد... بينما الثالث انتقل من حماية شباك هجر ليحمي شباك الفيصلي...

** أسامة هوساوي نجم الأهلي حسم هو الآخر (50%) من ملف عقده الاحترافي عندما أعلن (رسمياً) رحيله عن الأهلي دون الكشف عن وجهتته الجديدة...

** مازال هناك حديث يدور حول عبدالملك الخيبري وعبدالمجيد الرويلي ووليد عبدالله وحتى استمرار حسين عبدالغني من عدمه...

** الأيام القليلة المقبلة (من المفترض) أن تشهد كماً كبيراً من إبرام وإعلان الصفقات المحلية والخارجية...

** من يريد أن يكون إعداده مكتملاً ومثالياً عليه أن ينهي كل الملفات قبل منتصف رمضان وأن يصل الضيوف الجدد قبل العشرين من الشهر الجاري...

** عدا ذلك ستكون الاستعدادات غير مكتملة لفرق تتفاوت طموحاتها في النسخة المقبلة من دوري جميل...

** أتمناه يكون جميلاً على كل الأصعدة....مدربين ومحترفين محليين وأجانب وتحكيم وتنظيم مقنع من قبل اتحاد اللعبة ورابطة دوري المحترفين...

*نقلا عن الرياضية السعودية