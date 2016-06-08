بواتينج يمنع عائلته من الحضور إلى مباريات "اليورو"

قرر جيروم بواتينج مدافع ألمانيا الذي كان يلعب مباراة وقت وقوع هجمات ارهابية بمحيط استاد باريس في نوفمبر تشرين الثاني الماضي منع عائلته من حضور منافسات بطولة أوروبا لكرة القدم في فرنسا والتي تنطلق بعد غد الجمعة بسبب مخاوف أمنية.



وقال بواتينج أحد عناصر تشكيلة ألمانيا في البطولة لمجلة بيلد الرياضية "لن يحضر أفراد عائلتي أو أبنائي إلى الاستاد فالمخاطرة كبيرة جدا."



وأضاف "من المحزن أن تجبرنا الظروف على التعامل مع هذه القضايا لكن حدثت أشياء كثيرة تجبرك على التفكير في الأمر."



وأعلنت فرنسا حالة الطوارئ بعد التفجيرات التي أسفرت عن مقتل 130 شخصا وحذرت حكومات فرنسا والولايات المتحدة ودول أخرى من إمكانية استهداف مسلحين للحدث الكروي.

وخاض بواتينج مباراة ودية أمام فرنسا عندما وقعت التفجيرات خارج محيط الاستاد وقضى لاعبو ألمانيا الليلة داخل الاستاد كإجراء احترازي قبل التوجه للمطار.

وتابع مدافع بايرن ميونيخ "بالنسبة لي أود التركيز في كرة القدم وسأشعر بحال أفضل إذا لم تكن عائلتي في المدرجات".

وقال رينهارد جريندل رئيس الاتحاد الألماني للعبة إن كل لاعب من حقه اتخاذ أفضل قرار مناسب لعائلته.

وسينتشر أكثر من 90 الفا من عناصر الشرطة وفرق التأمين الخاصة خلال البطولة التي تقام بين 10 يونيو حزيران و10 يوليو/تموز.