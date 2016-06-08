جورجيا تكسب المنتخب الإسباني بهدف نظيف

تلقت استعدادات اسبانيا لبطولة اوروبا لكرة القدم 2016 لطمة عندما خسرت 1-صفر أمام جورجيا اليوم الثلاثاء في مباراتها الودية الأخيرة قبل النهائيات التي تستضيفها فرنسا.



وسجل تورنيكي اوكرياشفيلي من مدى قريب في الدقيقة 39 ليمنح جورجيا نصرا مفاجئا باستاد الفونسو بيريز في خيتافي.



ولم تخسر اسبانيا - الفائزة باخر نسختين في بطولة اوروبا - منذ هزيمتها وديا ضد هولندا في مارس آذار 2015 ودخلت مباراتها الودية الأخيرة بعد انتصارات مقنعة على البوسنة وكوريا الجنوبية.



لكن المنتخب الاسباني افتقر للمسة الحاسمة ضد منتخب جورجيا المنظم الذي تراجع للدفاع بعد تقدمه.