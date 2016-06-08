مدرب البرتغال: رونالدو جاهز لقيادتنا نحو المجد

قال فرناندو سانتوس مدرب البرتغال إن كريستيانو رونالدو في حالة متميزة ويظهر مزيدا من العزم أكثر من أي وقت مضى لقيادة الفريق للقب بطولة أوروبا 2016 لكرة القدم.



وتأتي تصريحات سانتوس قبل خوض البرتغال اخر مبارياتها الودية اليوم الأربعاء قبل البطولة التي تنطلق بعد غد الجمعة في فرنسا.



وتتوقف آمال البرتغال في الفوز بالبطولة إلى حد كبير على اللياقة البدنية لمهاجم ريال مدريد الذي عانى من مشكلة عضلية في نهاية الموسم ورغم ذلك ساعد فريقه في هزيمة أتليتيكو مدريد والتتويج بدوري أبطال أوروبا.



ومن المفترض أن يبدأ رونالدو المباراة الودية الأخيرة لمنتخب بلاده الليلة أمام استونيا في لشبونة.



ونقلت صحيفة ماركا الاسبانية عن سانتوس قوله عن رونالدو "هو جيد جدا بدنيا وذهنيا ومعنويا. سترون ذلك خلال المباراة (الليلة). إنه في نفس الحالة التي عليها أي لاعب أخر."



وانضم رونالدو إلى منتخب بلاده يوم الأحد الماضي وغاب عن الخسارة 1-صفر أمام إنجلترا في ويمبلي في الأسبوع الماضي.



وعانى رونالدو من إصابة قبل عامين ولم يكن في أفضل حال خلال نهائيات كأس العالم 2014 إذ فشلت البرتغال في تجاوز الدور الأول للبطولة.



ويبدو رونالدو الذي سجل 51 هدفا في 48 مباراة في كل المسابقات مع ريال مدريد في الموسم المنقضي وسجل ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي دوري الأبطال عاقدا العزم على تحقيق لقب مع منتخب البرتغال.



وأضاف سانتوس "هو يملك الدافع حقا. كانت لديه دوافع كثيرة للفوز بدوري الأبطال والآن طموحه كبير للفوز باللقب الأوروبي. وجاهز لقيادة البرتغال لتحقيق هذا النجاح المهم."



وكان رونالدو (31 عاما) قريبا من تحقيق لقب أوروبا 2004 لكن اليونان تغلبت على البرتغال في النهائي. ووصلت البرتغال قبل النهائي قبل أربعة أعوام لكن خرجت أمام اسبانيا بركلات الترجيح.



وتبدأ البرتغال مشوارها في البطولة أمام ايسلندا في 14 يونيو حزيران الحالي في مرسيليا. وستواجه أيضا النمسا والمجر ضمن المجموعة السادسة.



