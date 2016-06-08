هيئة الرياضة: ديون الاتحاد تلامس 300 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي للاتحاد حيث بلغ إجمالي ديون والتزامات النادي 299 مليون ريال، متضمنة المديونيات والالتزامات منذ استلام الإدارة الحالية في 2013 بالإضافة للوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي.

وأشار البيان الصادر يوم الأربعاء، أن اللجنة كشفت عن التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلم إدارة النادي لمهامها في 31 ديسمبر2013م والتي بلغت 241,2 مليون ريال، فيما تبين للجنة بعد تدقيق وحصر الوضع المالي أن هناك مبلغ 55,8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 حين انعقاد الجمعية العمومية، مما يعني أن حجم الالتزامات التي استلمتها الإدارة الحالية 297 مليون ريال.

ووفقاً للتقرير فإن التزامات ومديونيات النادي حاليا تقدر بـ 299,2 مليون ريال منها 107,5 مليون ريال ديون حالية مستحقة في نهاية السنة المالية الحالية، و191,7 مليون ريال التزامات مرحلة على مدى السنوات الأربع القادمة.