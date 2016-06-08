وهذه الأدلة يا "عراق العروبة"

بعد نشر مقال "هل لا يزال العراق عربيا؟" على موقع "العربية الرياضة" علق بعض القراء ومنهم العراقيون لاسيما على صفحات التواصل الاجتماعي وأبدوا آراء موافقة أو مخالفة لما جاء فيه كما تلقيت مكالمات هاتفية من أصدقاء عراقيين عبروا عن تحفظهم خصوصا على عنوان المقال رغم أن العنوان جاء "تذكيرا" لمعاملات سيئة كثيرة، بعيدة عن الأخلاق الرياضية، حدثت للمنتخب العراقي في الملاعب الإيرانية وكان أعظمها تمزيق العلم العراقي أمام مرأى الكاميرات وآلاف من المجهور في ملعب آزادي قبل بضعة أعوام.

فيما كان رد السلطات العراقية خجولا حيث سدّ المسؤولون العراقيون آذانهم كما كان متوقعا تجاه تلك الحادثة ونسوها أو تناسوها ربما بتوجيهات وإيعازات سياسية ليكافئوا بعدها طهران بطلب استضافة مباريات منتخب العراق الأول على ملاعبها تاركين دولا عربية مجاورة تنتمي للعراق عرقيا وحضاريا مثل الأردن وحتى عُمان والإمارات.

علما أن تلك المعاملة السيئة لم تقتصر على ذلك الحادث فحسب بل امتدت لتشمل رئيس الاتحاد العراقي آنذاك "ناجح حمود " حيث عُومل بطريقة غير لائقة بعد أن حُرم من الجلوس على المقصورة الرئيسية في تلك المباراة التي فاز فيها العراق رغم المعاملات الإيرانية السيئة. "كرم الأشقاء الإيرانيين" كما يصفهم سفير بغداد في طهران هذه الأيام للمنتخب العراقي لم يقف عند تمزيق علم بلاد الرافدين فقط بل ظهر أيضا في انتخابهم لملعب "دستجردي" لإقامة مباريات المنتخب العراقي مع الفرق الآسيوية في إطار كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2018.

المعلب الذي لم يشهد مباراة مهمة بسبب فقدانه للإمكانات اللازمة سوى في عام 2006 حيث أقيمت عليه مباراة نهائي كأس إيران جمعت بين فولاد الأهواز وصبا باتري وهو المعلب الذي رفضه مدرب المنتخب الإيراني كارلوس كيروش في الأسبوع الماضي لإقامة تمارين منتخب إيران الأول بسبب ردائة عشبه.

وللتذكير فقط فإن هناك ملعبين شهيرين هما "آزادي" و"شيرودي" وسط العاصمة الإيرانية طهران كانا جديرين لإقامة مباريات المنتخب العراقي وضيوفه الآسيويين بدل دستجردي الذي يعد على المستوى الثاني أو الثالث في إيران!. هذا في حين يكرر المسؤولون العراقيون في كل صباح نشيدهم الوطني "موطني موطني" ربما دون التركيز في معاني كلماته ومنها: لا نُريــــــدْ لا نُريــــــدْ… ذُلَّـنَـا المُـؤَبَّـدا وعَيشَـنَا المُنَكَّـدا.

*خاص بالعربية.نت - رياضة