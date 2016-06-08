يونايتد يحسم صفقة المدافع الإيفواري بايلي رسمياً

اصبح المدافع الدولي العاجي اريك بايلي اول لاعب ينضم الى مانشستر يونايتد الانكليزي في حقبة المدرب الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو بعدما تعاقد معه لمدة اربعة اعوام، بحسب ما اعلن اليوم الاربعاء.



وذكر يونايتد في موقعه الرسمي: "يسعد مانشستر يونايتد الاعلان بان اريك برتران بايلي اكمل انتقاله من فياريال مع شرط حصوله على اجازة العمل. وقع ايريك عقدا لاربعة اعوام مع خيار تمديده لعامين اضافيين".



وسبق لوسائل الاعلام البريطانية ان كشفت الاربعاء ان المدافع الدولي العاجي قد يكون اول تعاقدات مورينيو وليس السويدي زلاتان ابراهيموفيتش.



ولعب بايلي (22 عاما) الموسم الماضي في صفوف فياريال الاسباني، وكان احد الذين سددوا ركلات الترجيح التي منحت منتخب بلاده لقب كأس امم افريقيا عام 2015.



وقدرت الصحف البريطانية قيمة الصفقة بـ30 مليون جنيه استرليني (4ر38 مليون يورو).



وبدأ بايلي مسيرته الاحترافية في السابعة عشرة مع اسبانيول الاسباني قبل ان ينتقل الى فياريال مطلع 2015 مقابل 4ر4 ملايين جنيه استرليني، وقدم مستوى جيدا معه في الموسم الماضي الذي لم يتلق فيه فياريال سوى 35 هدفا في 38 مباراة، كما ساهم بتأهله الى نصف نهائي بطولة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ).



وكان من المتوقع ان يعلن مورينيو التعاقد مع ابراهيموفيتش (34 عاما) الذي قرر ترك باريس سان جرمان الفرنسي بعد ان قاده في الموسم الماضي الى جميع الالقاب المحلية.



ويرفض المهاجم السويدي حتى الان الكشف عن وجهته المستقبلية، لكن صحيفة "ذي غارديان" البريطانية اوضحت قبل ايام انه توصل الى اتفاق مع مانشستر يونايتد من اجل اللعب تحت اشراف مورينيو الذي تربطه به علاقة جيدة منذ ان اشرف عليه في انتر ميلان الايطالي.