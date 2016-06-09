المنسحبون .. العودة لنقطة الصفر

لجولات الميدانية التي قام بها أحمد المهبوبي عضو اتحاد الكرة، والمكلف بملف إعادة الأندية المنسحبة لدوري الهواة، لم تأتِ بجديد نتيجة إصرار المنسحبين على الدعم المالي الشهري كشرط أساسي للعودة، ليتحول معها القرار النهائي إلى رئيس الاتحاد مروان بن غليطة الذي سيلتقي الأندية المنسحبة الأسبوع المقبل لتحديد مصيرها في المشاركة من عدمها. ويأتي ذلك في ظل تمسك الأندية بعودتها المشروطة بالدعم المالي، مطالبين رئيس الاتحاد بتنفيذ وعوده التي أطلقها وأعلن عنها إبان حملته الانتخابية.

المسألة تخطت حدود المطالبة بالدعم ومساعدة الأندية المنسحبة والعمل على إعادتها للمشاركة، حيث أثبتت الزيارات الميدانية التي قام بها المهبوبي افتقاد الأندية للعيادة الطبية وحاجة الملاعب للصيانة وعدم صلاحية الإضاءة، وبالتالي فإن تجهيز تلك المرافق لسبعة أندية على الأقل يتطلب موازنات ضخمة من الصعب على اتحاد الكرة توفيرها، ناهيك عن المطالب المالية التي تشترطها الأندية كشرط رئيس للعودة والمشاركة في دوري الهواة، الأمر الذي من شأنه أن يحول دون عودة المنسحبين للمشاركة في الموسم المقبل، نتيجة عدم قدرة اتحاد الكرة على الالتزام بتلك المطالب، ومعها ستعود القضية لنقطة الصفر وعند النقطة التي توقف عندها الاتحاد السابق.

كلمة أخيرة

الاتحاد تقمص دور الحكومة والهيئة في موضوع دعم الأندية، ليدخل معها في دوامة لن تنتهي.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية