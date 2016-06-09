كوبا أمريكا.. أضواء خافتة!!

في متاعبة مستفيضة لما تستقطبه كوبا امريكا للمشاهد العربي خلال هذه السنة وكذا في وسائل الاعلام الرياضية العربية، لاحظت تدنيًا كبيرًا في ما كانت عليه وتشكله البطولة خلال عشرة سنوات مضت وقبل ذلك، حينما كانت الجماهير تتنظرها بحرارة وشوق لا يقل عن مباريات كأس العالم، لما تشكله وتملك فرق مثل البرازيل والارجنتين تحديدًا التي تعد كوبا محطة لاظهار واستعراض قدراتها ومواهبها الجديدة على طريق بناء فرق ومنتخبات قوية لقادم الايام، مما يجعل من البطولة مرحلة مهمة على صعيد ما تقدمه وما تنتظره الجماهير منها، هنا سر المتابعة والانتظار، لاسيما في المدة التي لم تكن وسائل النقل المباشر لبطولات الدوري الاوروبي في الليغا وبوند سليغا والبريمرليغ والكاليتشو.. وغيره من مباريات دوري تخطف الالباب بما يقدمه النجوم والمواهب المتجمعة بملايين الدولارات في اندية كبرى خصوصًا في الليغا وفي البرشا والريال تحديدًا، حيث الاداء الرائع والمنافسة والتهديف والعروض الفنية الخلابة التي توفر المتعة الحقيقية باحلى صورها طوال موسم كامل، يجعل من اللاعبين المحترفين والمواهب لا يستطيعون تقديم اكثر مما قدموه مع الاندية في موسم متعب طويل شاق مكثف، وهذا سبب رئيسي لتعطيل المتعة الكروية في بقية البطولات التي تاتي بعد الليغا مثل كوبا امريكا وكذا بطولة أمم اوروبا وغيرها..



على طريق بناء الليغا وبقاء المنافسة والمتعة في الدوريات الاوروبية تسعى الاندية الكبرى بمختلف الدرويات الاوروبية لاسيما من اصحاب المال والتاريخ والانجاز والقاعدة الجماهيرية العالمية الى تعزيز صفوفها والاحتفاظ بنجومهم.. فالبرشا بدأ بالفعل بالتحرك وذلك لتجديد عقود العناصر الأساسية في النادي مثل بوسكيتس ونيمار، وقد حان دور أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي، اذ كانت رغبة النادي الكتالوني أن يكون أول اتصال مع اللاعب فور نهاية المحاكمة الموجهه له بتهمة التهرب الضريبي إلى أن هذه الشواغل لم تعطل ليونيل ميسي عن أداء واجبه في الكوبا أمريكا. وبهذا الصدد كان هناك اتصال بين روبرت فرنانديز وليو ميسي ولكن بشكل سطحي علماً أن البارسا قد أعدت بالفعل العرض الرسمي والذي سوف يُنقل للأرجنتيني ليونيل ميسي في الأيام المقبلة حيث يريد البلاوغرانا تجديد عقد الليو لعام 2022 وبهذا الصدد يصبح عمر الليو ميسي 35 عاماً.



من جهته، أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، أنه يريد البقاء في النادي الملكي الإسباني، حتى اعتزاله اللعبة، مشيرًا إلى قدرته على اللعب حتى سن الأربعين. ويقضي كريستيانو رونالدو، عطلة قصيرة في جزيرة إيبيزا، قبل المشاركة مع منتخب بلاده في «يورو 2016» بفرنسا 10 يونيو الجاري. ونقلت صحيفة «آس» الإسبانية عن رونالدو (31 عامًا) قوله: «أريد الاعتزال في ريال مدريد، بعد أن أصل لسن الـ 40 أو أكثر. أنا سعيد هناك وأعمل بجد لتحقيق ذلك».



قطعًا تلك اسباب موجبة لقلت شوق المتابعة لبطولة كوبا امريكا الذي ربما يكون الوقت المتاخر سببًا آخر، اذ ان توقيت المباريات بلغ الفجر وما بعده حتى ساعات الصباح المتأخرة من اليوم التالي، مما يجعل من المتابع العربي نائمًا يصعب عليه متابعة بطولة لا تمتلك ولا تعطي اكثر مما ان يشاهده ويتمتع به خلال مباريات الدوريات الاوروبية.. اذ يعتقد ان غياب نيمار النجم العالمي الثاني في الكوبا بعد مسي، غائبًا بقرار تابع للاتحاد البرازيلي واللاعـب والمــدرب دونغا، مما يؤكد الثانوية التي بلغتها البطولة مقارنة مع بطولات ومشاوير اخرى دولية.

*نقلا عن الأيام البحرينية