جاريث بيل: ويلز لا تعتمد على لاعب واحد

قلل جاريث بيل من فكرة أن ويلز تعتمد عليه بمفرده لتحقيق النجاح في بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 بعد الدور المحوري للاعب ريال مدريد في تأهل منتخب بلاده لأول بطولة كبرى منذ 1958.



وسجل بيل (26 عاما) سبعة أهداف في التصفيات الأوروبية منها ثلاثة أهداف حسمت انتصارات لويلز.



وقال بيل أفضل لاعب في ويلز خمس مرات للصحفيين اليوم الخميس "هذا ليس فريق اللاعب الواحد ونعتبره فريقا متحدا ونكون أكثر قوة باتحادنا."



وأضاف "نعمل جميعا بشكل جاد ونهاجم وندافع ككتلة واحدة وعندما نفقد الكرة نكافح لاستردادها."



ويستهل فريق المدرب كريس كولمان مشواره في المجموعة الثانية أمام سلوفاكيا بعد غد السبت قبل مواجهة إنجلترا وروسيا.



وشدد بيل - الفائز بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ريال مدريد - على أن ويلز لن ترضى بالخروج من دور المجموعات.



وتابع "لعبت لويلز لعشر سنوات وكان من أهم أهدافي التأهل لبطولة كبرى ونجحنا في ذلك لكننا لا نريد أن تكون مشاركتنا تحصيل حاصل."



