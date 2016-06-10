رمضان والروح الرياضية

شهدت منافسات كرة القدم المحلية العديد من مشاهد الاحتكاك بين اللاعبين .. بعض ذلك الاحتكاك كان في حدوده الطبيعية وبعضه الآخر تجاوز القانون، وعلى الرغم من العقوبات التي تطال اللاعبين الذين يستخدمون العنف لتحقيق أهدافهم من قبل الحكام ولجنة الانضباط، فإن هذه العقوبات لا تطيّب خواطر المصابين.

الاحتكاك الخشن لا يحدث في المباريات فحسب، بل يحدث بعض الأحيان خلال التدريبات بين أعضاء الفريق الواحد ولأسباب مختلفة، وهذه الحالة تؤرق الأجهزة الفنية التي تحرص على خوض المباريات والفرق بكامل عافيتها.

الاحتكاك الخشن غير المشروع يولِّد جفاءً بين اللاعبين يمتد بعضه إلى ما بعد الاعتزال، وهو حالة غير محببة لا نتمنى أن تنمو في ملاعبنا وتنعكس على حياتنا الاجتماعية.

تشهد المعسكرات شيئاً من هذه الحالات وتحاول إدارات الفرق اختيار حلول مؤقتة عندما يصعب الوصول إلى حل شافٍ.

نحن الآن في شهر رمضان المبارك الذي تنعكس بركاته وخيراته على حياتنا وسلوكنا وعاداتنا وعلى برمجة أوقاتنا، وهو شهر العفو والتسامح، لذا أرى أن هذا الشهر الكريم مناسبة طيبة للاعبين الذين بينهم جفاء بسبب التنافس الميداني لأن يبادروا إلى التواصل والتسامح والصفح وبدء صفحات جديدة.

لتسمو الروح الرياضية في رمضان .. والمسامح كريم.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية