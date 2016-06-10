عين على الملاعب.. وعين على المتاعب!

لا أعرف مصطلحاً يمزج ما بين المتعة والرعب في كلمة واحدة.. متعة المنافسة على لقب بطولة أوروبا الخامسة عشرة التي تنظمها فرنسا من 10 يونيو الى 10 يوليو بمشاركة 24 منتخباً، ورعب الهاجس الأمني لدى المواطنين العاديين كما المواطنين "الكرويين" لأن المناسبة مثالية لإيقاع أكبر عدد من الضحايا وأكبر بكثير مما أسفرت عنه أحداث 13 نوفمبر 2015 الدامية في باريس حيث قُتل 130 شخصاً وجُرح 368.. أجواء غير مسبوقة لم تعرف لها اي تظاهرة رياضية لا صغرى ولا كبرى مثيلاً من قبل.. قلة قليلة نادت بإلغاء البطولة، ولكن السوداء الأعظم اعتبر أن الإلغاء هو بكل بساطة فوز للإرهاب واستسلام له.

من مخلفات ما حصل تنامي موجة العنصرية ضد العرب في كل مكان، وليس في فرنسا وحدها.. كروياً، انسحبت الموجة على منتخب الديوك وخصوصاً مع استبعاد مهاجمين معروفين هما كريم بن زيمة وحاتم بن عرفة.. فرنسيان من أصل جزائري وتونسي.. ذكر البعض أنه لو كان مدرب المنتخب ديدييه ديشان حكيماً لضم اللاعبين معاً -كريم عضو في الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا وحاتم هو ثاني أفضل لاعب في الدوري الفرنسي بعد إبراهيموفيتش- حتى يسهم في التحام الجرح الغائر وإصلاح ما يمكن إصلاحه.. هذا الأمر لم يحصل.. وما زاد في الطين بلة أن النجم القديم اريك كانتونا هاجم خيارات ديشان وانتقد تجاهله للاعبيْن المغاربيين كما انتقد تجاهل المدربين المغاربيين الذين يبلون بلاء حسناً في مراكز إعداد النشء الجديد.. هنا، شرب بن زيمة حليب السباع واتهم ديشان بالرضوخ لتوجيهات حزب عنصري هو حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف.

ركلة البداية الجمعة عندما تلتقي فرنسا ورومانيا في المباراة الافتتاحية، ثم ستكر السبحة.. الدولة المنظمة مرشحة للقب ثالث وكل من ألمانيا وإسبانيا للقب رابع.. لن تحصل مفاجآت في الدور الأول لأن أول وثاني كل من المجموعات الست سيبلغان الدور الثاني فضلاً عن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.. الأمر أشبه بعملية إحماء للمنتخبات العريقة ونصف العريقة الأخرى من إنكلترا الى إيطاليا وبلجيكا والبرتغال بالدرجة الأولى ثم كرواتيا وسويسرا وروسيا وبولندا.

عموماً، لا يوجد منتخب "سوبر فافوري" أو مرشح فوق العادة، وباب الصراع على اللقب مفتوح على مصراعيه، ربما أكثر من أي بطولة سابقة.. الدفاع الفرنسي هش، واسبانيا سقطت ودياً أمام جورجيا بهدف واحد مساء الثلاثاء مع أن جورجيا اندحرت مساء الجمعة أمام رومانيا 1 - 5، وألمانيا خسرت في أرضها أمام سلوفاكيا 1 - 3، وإنكلترا لم تكن مقنعة ابداً عندما تخطت تركيا 2 - 1 والبرتغال 1 - صفر في غياب كريستيانو رونالدو (...) مع الاعتراف بأن اللقاءات الودية لا تعني الكثير.

552 لاعباً وأكثر من 90 ألف رجل أمن سينتشرون في 10 استادات و9 مدن متباعدة، وحالة الطوارئ مفروضة 24 ساعة من 24.. عين على الملاعب وعين على المتاعب.. والله يستر.

** بين لحظة وأخرى سيعلن باريس سان جرمان تعيين أوناي إيمري (مدرب إشبيلية بطل يوروبا ليغ) مدرباً لفريقه خلفاً للوران بلان الذي سيتقاضى مع جهازه الفني تعويضاً بقيمة 20 مليون يورو.. التغيير بدأ في النادي الباريسي بانتظار الإعلان عن بديل إبراهيموفيتش.



*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية