كوسوفو بجوار كرواتيا وتركيا في تصفيات كأس العالم

قررت لجنة الطوارئ بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس وضع كوسوفو في مجموعة واحدة إلى جانب كرواتيا وتركيا وأيسلندا وأوكرانيا وفنلندا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018 لكرة القدم.



وهذه ستكون أول تصفيات تخوضها كوسوفو عقب حصولها على عضوية الاتحاد الدولي (الفيفا) والاتحاد الأوروبي للعبة.



وقرر الاتحاد الأوروبي إبعاد كوسوفو - التي اعترف الاتحاد القاري والفيفا بعضويتها الشهر الماضي - عن صربيا والبوسنة في أي مباريات رسمية ووضع هذا المنتخب في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس العالم.



وسيلعب منتخب جبل طارق - الذي انضم للفيفا الشهر الماضي - مع بلجيكا والبوسنة واليونان واستونيا وقبرص في المجموعة الثامنة.



وتغلبت كوسوفو على جزر الفارو 2-صفر في مباراتها الرسمية الدولية الأولى الأسبوع الماضي.



وستنطلق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في سبتمبر أيلول المقبل.