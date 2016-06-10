كيلور نافاس يخضع إلى عملية جراحية

أكد ريال مدريد بطل دوري أوروبا لكرة القدم خضوع حارس مرماه كيلور نافاس ومدافعه دانيلو لجراحتين ناجحتين اليوم الخميس للعلاج من إصابتين في القدم.



وغاب نافاس عن المشاركة مع كوستاريكا في النسخة المئوية لكأس كوبا أمريكا بسبب معاناته من التهاب في أوتار القدم اليسرى بينما عاني البرازيلي دانيلو من تمزق في قدمه اليمنى.



وأعلن ريال مدريد في بيان نجاح الجراحتين وقال "سيبقى اللاعبان في مدريد للبدء في مرحلة إعادة التأهيل على الفور. من المتوقع أن يبدأ اللاعبان برنامج الإعداد للموسم الجديد 17 يوليو المقبل."



وشارك نافاس في 45 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي بكل المسابقات وحافظ على شباكه نظيفة 22 مرة بينما خاض دانيلو 31 مباراة في موسمه الأول مع الفريق.



وشارك نافاس ودانيلو في نهائي دوري أبطال أوروبا عندما فاز ريال على جاره أتليتيكو مدريد وأحرز اللقب القاري للمرة 11.



