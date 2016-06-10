لوريس يؤكد صعوبة المهمة على الفرنسيين

قال هوجو لوريس حارس وقائد فرنسا إن منتخب بلاده قد يكون المرشح الأوفر حظا للفوز ببطولة أوروبا لكرة القدم 2016 على أرضه لكنه لم يبرهن على نجاحه بعد حيث لم يخض أي مباراة رسمية خلال عامين.



وتستهل فرنسا - التي تتفوق على ألمانيا بطلة العالم واسبانيا حاملة اللقب في سوق المراهنات - مشوارها بالبطولة أمام رومانيا في لقاء الافتتاح غدا الجمعة قبل مواجهة سويسرا وألبانيا.



وقال لوريس في مؤتمر صحفي "لا نشعر بأننا مرشحون فنحن لم ننجز أي شيء ولم نثبت أي شيء."



ولم تشارك فرنسا في التصفيات لأنها مستضيفة البطولة وخاضت مباريات ودية فقط منذ خروجها أمام ألمانيا في دور الثمانية بكأس العالم 2014.



وأضاف لوريس "الأمور ستبدأ بجدية غدا."



وفازت فرنسا تسع مرات في آخر عشر مباريات وخسرت فقط أمام انجلترا 2-صفر.



وتابع حارس توتنهام هوتسبير "هذا أمر جيد ليمنحنا الثقة ولدينا دافع إضافي باللعب على أرضنا."



وأظهرت فرنسا قوتها الهجومية بتسجيل 13 هدفا في آخر أربع مباريات.



وقال ديدييه ديشان مدرب فرنسا بطريقة ساخرة خلال مؤتمر صحفي ردا على امتلاك فرنسا لأقوى هجوم بالبطولة "نعم.. نحن الأفضل."



وتابع ديشان الفائز بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000 كقائد لفرنسا "لم نقم بأي شيء بعد ويجب أن نؤدي مهمتنا دون أن نثقل أنفسنا بالضغوط" محذرا من أن رومانيا لن تلجأ للدفاع فقط.



ولم تفز رومانيا على فرنسا منذ عام 1972 وتعادل المنتخبان أربع مرات في آخر خمس مواجهات.

