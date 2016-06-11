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أول أمسية في الـ"يورو 2016"

السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016
السبت 5 رمضان 1437 هـ - 11 يونيو 2016

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