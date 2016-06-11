بول بوغبا: حققنا الأهم

اكد لاعب وسط يوفنتوس الايطالي بول بوغبا ان منتخب بلاده فرنسا حقق الاهم بالفوز على رومانيا 2-1 اليوم الجمعة في باريس في افتتاح كأس اوروبا لكرة القدم 2016.



وقال بوغبا "كنا ندرك ان المباراة ستكون صعبة ولكننا في النهاية فزنا، هذه هي بطولة اوروبا كنا نعرف اننا لن نفوز برباعية نظيفة"، مضيفا "انتابنا الخوف والشك في بعض الفترات لكننا حققنا الاهم بفضل الارادة القوية والاصرار الكبير على اسعاد الجماهير".



وتابع "هدف (ديميتري) باييه كان رائعا وفي توقيت حاسم، هذه ليست سوى المباراة الاولى فقط، ولكننا فزنا في النهاية وهذا الاهم سيساعدنا هذا الفوز معنويا، ويجب ان ننسج على نفس المنوال في المباريات المتبقية".