صراع الكبار ولا عزاء للمفلسين

خلاصة الموسم الماضي منافسة حامية الوطيس بين الأهلي والهلال فالأول فاز بالدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين والثاني خطف السوبر وكأس ولي العهد، والمنافسة لم تتوقف بل امتدت حتى بعد نهاية الموسم إعداداً لموسم جديد سيكون أكثر إثارة وتشويقاً بين الزعيم والراقي ولا عزاء للمفلسين، فالأهلي أبرم عدة صفقات مدوية بدءاً بالنجراني ومروراً بالعسيري ووصولاً إلى العواجي والمدرب الفذ جوميز، أما الهلال فضم الخيبري والتفاوض جارٍ مع أكثر من لاعب يتقدمهم أسامة والمعيوف، في الوقت الذي تعاقد فيه الشباب مع سامي ولكنه فرط في أهم لاعب لديه في ظل ضائقة مالية تؤرقه وتعتصر النصر وتعصف بالاتحاد، ومن هذا المنطلق فإن الموسم القادم ووفق هذه المعطيات الأهلي سيكون الحاضر الأول وسينافسه الهلال ولن تتسع الساحة لغيرهما.

*نقلا عن الرياضية السعودية