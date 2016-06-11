يورو استثنائي.. جنازة في الجانب الآخر!!

في أول بطولة استثنائية تشارك فيها اربعة وعشرون منتخبات من مختلف فرق القارة الاوروبية، كوعد تم قطعه من قبل رئيس اليوفا الاوروبي النجم المقال المعاقب بلاتيني الذي قطعه منذ 2007، حيث قال: (إنه سيسمح للفرق الصغيرة في اوروبا منحها فرصة المشاركة ببطولة هي الأهم اوروبيا والثانية في العالم، مع انه لم يفلح بمشاهدة هذه البطولة وتحقيق الفرصة بسبب عقوبات فضيحة فسادوية تمت في الفيفا وأطاحت بالقيادات العالمية الكروية ومن بينها بلاتر وبلاتيني، إلا ان الوعد تحقق والبطولة انطلقت في فرنسا بمشاركة 24 فريقًا اوروبيًا لاول مرة تشارك من خلال بطولة ستستمر شهر كامل وهو ما لم يتم من قبل طوال تاريخ البطولة الاوروبية الأشهر والأقدم..



مع أن البطولة الاستثنائية ينظر لها على جانب عالٍ من التقييم فنيًا واداريًا قبل كل شيء، في ظل التطورات الاخيرة والتعديلات التي طالت اليورو واللعبة عامة، إلا أن الشغب ضرب بقوة منذ الافتتاح ويتوقع الأسوأ في بطولة يتعريها الخوف والتهديد الارهابي منذ اشهر وزدات وتيرة المخاوف على البطولة والجماهير واللاعبين منذ اقتحام الارهاب لاوروبا في معاقلها المحروسة امنيًا.. فمنذ الساعات الباكرة لموعد افتتاح البطولة تدخلت الشرطة الفرنسية لوقف اشتباكات بين مشجعين بريطانيين وسكان محليين في ميناء مارسيليا خلال الليل قبل ساعات من افتتاح بطولة أوروبا لكرة القدم 2016 في فرنسا. وقال مسؤول بالشرطة إن اثنين من المشجعين البريطانيين أصيبا بينما لحقت إصابات طفيفة بأربعة من ضباط الشرطة في سلسلة من الحوادث في المدينة التي تقع في جنوب فرنسا، وهي واحدة من عدة مواقع ستستضيف البطولة التي تستمر شهرًا. واستضافت باريس حفلاً موسيقيًا ضخما قرب برج إيفل حيث رقص عشرات الآلاف حتى وقت متأخر من الليل ولم ترد تقارير عن وقوع مشاكل كبيرة، ذكر مسؤول الشرطة أن الحوادث في مارسيليا تضمنت مشاجرات بين نحو 100 بريطاني ونحو 50 من السكان.



في تأكدي على اهمية اليورو ومدى تأثير كرة القدم في عالم اليوم اعلن عن اعتزام العاهل الإسباني، الملك فيليبي السادس، حضور أول مباراة يخوضها منتخب بلاده لكرة القدم في بطولة كأس أمم أوروبا «يورو 2016» التي ستقام يوم غدٍ الاثنين بمدينة تولوز الفرنسية أمام التشيك، حسبما أعلن اليوم القصر الملكي. يذكر بانه قد شهد الملك فيليبي عندما كان وليًا للعهد فوز إسبانيا في نهائي النسخة السابقة من أمم أوروبا الذي أقيم في أول يوليو 2012 بمجمع أولمبيسكي الوطني الرياضي بكييف (أوكرانيا).



في جانب آخر مهم من صفحات اهمية الرياضة على الحياة العامة برمزيتها الكبيرة المؤثرة، قالت السلطات في ولاية فلوريدا الامريكية أن منطقة ميامي بيتش في الولاية ستشهد إطلاق اسم أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي على أحد أبرز معالمها السياحية. وسيتم إطلاق اسم محمد علي على شارع قريب من مركز المؤتمرات في ميامي بيتش، حيث أقيم «النزال الايقوني» لعلي مع سوني ليستون، تكريمًا للملاكم الراحل. وتدرب علي للنزال فيما كان يسمى آنذاك فيفث ستريت جيمي بالمدينة، وكان قد أعلن أيضا في ميامي بيتش تغيير اسمه من كاسيوس كلاي إلى محمد علي بعد اعتناقه الإسلام. وأقيمت جنازة محمد علي المهيبة الجمعة في لويسفيل التي ولد بها بولاية كنتاكي. بواحدة من اهم الصور على اهمية الرياضة وتساميها على كل الخلافات القومية والعنصرية والدينية حيث شكل اسم الراحل محمد علي كلاي انموذجًا رياضيًا عالميًا مهمًا لمحاربة العنصرية والتفرقة بكل أشكالها..

*نقلا عن الأيام البحرينية