النصر أكثر قوة

مفاجأة سعيدة بنجاح نحو 30 شرفياً نصراوياً في ثني الرئيس المستقيل «رسمياً» الأمير فيصل بن تركي عن قراره وقبوله العودة لقيادة السفينة الصفراء. وزاد من قيمة هذه الخطوة رئاسة الأمير مشعل بن سعود لهيئة أعضاء الشرف خلفاً للأمير تركي بن ناصر «والد الرئيس»، لا سيما أن الاجتماع تم في مزرعة الأمير مشعل بحضور نحو 30 شرفياً تعهدوا بـ 65 مليون ريال احتفالاً بتراجع الأمير فيصل بن تركي عن الاستقالة.

ويعتبر الحضور قوياً ومؤثراً في العدد والعتاد «الدعم»، إلى درجة تحديد مبلغ كل عضو في ورقة بخط اليد انتشرت في وسائل التواصل كرسالة حقيقية لانتشال الكيان ومضاعفة الثقة في الرئيس المنقذ، الذي مازال الأكثر بذلاً بـ 25 مليوناً من الـ 65.وزاد في لحمة البيت الأصفر انضمام الشاب الحيوي إدارياً ومالياً عبدالله العمراني نائباً للرئيس، خلفاً لفهد المشيقح الذي تحول نائباً لرئيس أعضاء الشرف، وهو مكلف حالياً بقيادة النادي حسب اللوائح، بعد أن وافق رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالله بن مساعد على استقالة الأمير فيصل بن تركي، الذي أعلن أنه لن يتراجع مهما حصل، وحذف منصب رئيس النصر من «البايو» في حسابه بتويتر.

وذرف الدموع «قهراً» عبر برنامج «كورة»، لعدم تقدير تضحياته، لكن الحكماء بقيادة الأمير مشعل هبوا لنجدة فارس نجد، وأقنعوا «كحيلان» ودعموه، منتظرين الإجراء القانوني من الهيئة العامة للرياضة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية