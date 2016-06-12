تعلموا من.. (يوفا) !

-بعد أن هدأ ضجيج واصداء وصخب الملاعب العربية بانتهاء الموسم الحالي.. انطلقت امس الاول في العاصمة الفرنسية باريس بطولة كأس امم اوروبا لكرة القدم (يوفا) وستملأ أخبارها الطاغية.. وأحداثها المثيرة أجهزة الاعلام العالمية.. واستهل المنتخب الفرنسي لقاء الافتتاح بفوز صعب (1/2) واداء باهت وهدف قاتل.. وستستمر هذه البطولة شهرا كاملا وستكون مبارياتها حامية الوطيس.. فكأس امم اوروبا باتت ظاهرة عالمية بمنافساتها وتقلباتها الظاهرة والخفية لأنها بطولة لا كبير فيها ولا صغير.

-فكرة القدم الاوروبية قطعت خطوات قياسية متسارعة منذ حوالي سبعين سنة ومازالت ماضية نتيجة تخطيط سليم ومتقن.. وفي اطار خارطة طريق منهجية.. ووفق نظام احترافي مدروس أقرته الاتحادات الاهلية لكرة القدم في كل دولة على حدة وبدعم القطاعين الحكومي والخاص ومساهمات من شركات كبرى وعالمية في حين لا تزال انظمة الاحتراف في البلاد العربية بالية وعرجاء ومتعثرة ولم تعطِ الثمار المرجوة نتيجة خطط وبرامج قديمة أكل عليها الدهر وشرب.. وطالما نحن سائرون على نفس المنوال فستبقى هذه الفوارق كبيرة بيننا وبين دول اوروبا وامريكا وحتى افريقيا وبعض دول شرق آسيا التي سبقتنا بأشواط على المستوى الفني والاحترافي ولهذا بات المشهد واضحا وجليا بين العناية اللائقة.. والعناية الفائقة.

-اعتقد أن الاتحادات الاهلية العربية لكرة القدم مازالت تراوح في مكانها ولم تتعلم من الخيبات والمِحَن والويلات.. تدعي أنها استخلصت العبر والدروس وترضي نفسها بالقول:(الاخفاقات لن تتكرر ولدينا برامج متطورة) وهذا الكلام المعسول هروب من البوح بالأسباب الحقيقية لآلامهم وتراجعهم وتخبطهم خاصة وأن هناك اتحادات عربية تَسعُل انهيارا وتفككا وشللا.

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طالما كرتنا العربية مازالت غارقة في كابوس الكهوف ومسارح الدراما فإنها ستبقى بعيدة عن المسرح العالمي.. ومثل هذه المشاهد والنتائج المخيبة لكرتنا العربية تنذر بتقويض كامل لمستوى كرة القدم العربية.. فكيف إذا أضفنا لهذا التخلف الرياضي ما تعانيه بعض العلاقات العربية من انشقاقات وحروب معلنه وصامتة.. والعتب هنا على المنتخبات العربية ذات الامكانات والقدرات نحو النهوض والتطور في كرة القدم لكنها لم تصل ولا حتى إلى منتصف الطريق بسبب انسداد الافق في مسيرتهم وبرامجهم الخاطئة وعليهم الاعتراف بفشلهم بعيدا عن لغة التبرير والتخوين.

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ونأمل من الرياضيين العرب من اداريين ومدربين ولاعبين وحكام وحتى جماهير أن يتابعوا مباريات كأس امم اوروبا والتي افتتحت امس الاول في فرنسا ففيها متعة ودواء وفائدة للجميع.. وربما يخطر على بال القراء السؤال المطروح في كل بطولة (أي المنتخبات المرشحة للفوز بكأس البطولة ؟) والجواب المانيا واسبانيا وايطاليا وانجلترا وكرواتيا وهذا مجرد توقع شخصي من بين (24) منتخبا.

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لكن المهم أنكم ستشاهدون وتتمتعون بمواجهات شديدة التعقيد.. وصراعات طافحة بالتحدي والهموم.. ومفاجآت وانتكاسات وربما نرى شموسا تسطع وشموسا تغرب.. وربما تفجر منتخبات غير مرشحة قنابل من العيار الثقيل.. وأنا على قناعة أنكم ستنفجعون عند المقارنة بين كرتهم الاوروبية وكرتنا العربية وستنهمر دموع الحزن والاسى من عيونكم بعد المقارنة غير العادلة... وإلى اللقاء.

*نقلا عن اليوم السعودية