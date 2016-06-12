شكراً باييه!

لم يقدم منتخب فرنسا العرض المنتظر في افتتاح يورو 2016 على استاد دو فرانس أمام نحو 75 ألفاً من مناصريه.. مع ذلك فإن فوزه على رومانيا 2-1 كلل اليوم الأول من المسابقة الكبرى بالنجاح وبنسبة 100%.. أما الفضل الأول في حصد النقاط الثلاث التي تعني بلوغ الدور الثاني بنسبة 95% في ضوء نظام البطولة (أو وثاني كل مجموعة يتأهلان فضلاً عن أفضل 4 منتخبات من أصل 6 في المركز الثاني) فيعود الى مهاجم وست هام ديميتري باييه إبن جزيرة لا ريونيون، إحدى المقاطعات الفرنسية عبر البحار وتقع في المحيط الهندي على بعد 170 كلم من جزيرة موريشيوس وعلى بعد 9 آلاف كلم من باريس.

كل من لاعبي فرنسا نجم في مركزه وينتمي الى ناد أوروبي شهير خلافاً للرومانيين المجهولين الذين يُعرف منهم واحد فقط وهو مدربهم انجيل يوردانيسكو.. مع ذلك وقف الضيوف موقف الند لأصحاب الأرض وأحرجوهم طويلاً، وكادوا يفتتحون التسجيل في الدقيقة الرابعة لولا براعة حارس توتنهام هوغو لوريس.. دفاع رومانيا منظم، وهذا ما أثبته التصفيات حيث لم تهتز شباكه في 10 مباريات إلا مرتين.. لا مساحات أمام الخصم، ولا أخطاء في المناطق الساخنة، وتضييق الخناق على حامل الكرة، ومحاولة الإستفادة من المرتدات والكرات الثابتة.

لم يقدم الفرنسيون الكثير.. 4-3-3 غير ناجحة أمام دفاع حذر ومنضبط.. في الخط الأمامي غريزمان وجيرو وباييه.. الأول ليس جناحاً أصيلاً وهو رأس حربة في الأصل، والثالث ليس جناحاً أصيلاً ويفضل أن تترك له حرية التنقل في كل المراكز الهجومية.. لذا تركت مهمة الإختراق من الممرين للظهيرين سانيا وإيفرا من دون أي نجاح باستثناء مرة واحدة في الشوط الأول عندما مرر سانيا عرضية الى غريزمان فانتهت كرته في القائم الروماني الإيسر.. في الشوط الثاني تقدمت فرنسا برأسية لجيرو إثر تمريرة من باييه من مركز الجناح الأيمن، فرد عليه ستانتشو بواحد مثله من ركلة جزاء احتسبت ضد إيفرا غير الموفق ابداً.

كان لا بد للمدرب الفرنسي ديشان أن يشغل عقله.. حل الجناح كومان محل غريزمان بعد 64 دقيقة ثم الجناح الأيسر مارسيال محل بوغبا في الدقيقة 79 فتحولت الطريقة الى 4-2-3-1 مع دخول باييه الى المحور خلف جيرو.. وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها سدد باييه كرة خاطفة ومحكمة ورائعة بيسراه ليخطف النقاط الثلاث وليتوج نجماً للمباراة.. تأخر ديشان قليلاً في تعديل الخطة، وإن صحا متأخراً فأفضل من أن لا يصحو ابداً في أول مباراة رسمية لمنتخبه منذ مونديال 2014.

المباريات الإفتتاحية عصيبة دائماً ونتيجة 2-1 تسجل للمرة الخامسة من أصل 15 مقابل 4 مباريات إفتتاحية انتهت 1-1 و4 أخرى انتهت 1-صفر.. ولم يفز طرف على آخر بفارق هدفين إلا مرة واحدة وكان ذلك عام عندما تغلبت تشيكوسلوفاكيا على هولندا 3-1 في يورو 1976.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية