فيصل بن تركي: رغبة الشرفيين ساهمت في عودتي مجدداً

أكد الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، أن رغبة الشرفيين الكبيرة ساهمت في عودته مجددا إلى رئاسة النادي.

وقال الأمير في تصريحات نشرها الحساب الرسمي عبر تويتر: "حضرت إلى الاجتماع بصفتي عضو شرف وحدث أمر لم أتوقعه". وأكمل: "حيث فتح الامير مشعل في آخر الاجتماع فكرة عودتي للرئاسة مجددا وأيدوه أعضاء الشرف، انا طلعت إلى الخارج وباصرار مع الامير مشعل وكلم الوالد بخصوص الموضوع".

ويضيف صانع أمجاد النصر الحديث قوله: "أهم شيء خدمة النصر واتشرف بذلك، وبالنسبة لنائب الرئيس العمراني، انا وهو نخطط معه للموسم المقبل".

من جانبه تحدث العمراني في لقاء رسمي لحساب النادي: "الأمير فيصل بن تركي كان رافض العودة تماما ومع القيادة الشرفية عاد مجدداً ونبارك له تنصيبه لهذا الموسم". وأضاف: "بالنسبة إلى ترشيحي فإنني أشكر عميد المشيقح والجميع على ترشيحي لهذه المهمة، النصر بأعضاء وجماهيره لن يسقط".