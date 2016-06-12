مجزرة الاتحاد

البيان الذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة بشأن أزمة نادي الاتحاد المالية نثر العديد من الأسئلة أكثر مما قدم إجابات، فالوسط الرياضي الذي صدم برقم الديون والالتزامات على النادي والذي بلغ 299 مليون ريال كان يريد أكثر من مجرد ذكر الرقم المستحق الوفاء بما فيه من استحقاقات ملزمة السداد وبعض التفصيلات التي لم تشفِ الغليل إلى الجواب عن أسباب وصول هذا المبلغ بالنادي إلى حافة الهاوية بل إلى الهاوية والمتسببون فيه.

نتفهم جيداً أن الهيئة وبحسب ما قاله المشرف العام على إدارة الإعلام والنشر رجاءالله السلمي بأنها سعت لإيجاد حلول للأزمة المالية في النادي، وأن البحث عن المتسبب سيعني مرحلة طويلة من الإجراءات واستحضار الماضي ما يعني المزيد من الإجراءات واستهلاك الوقت، ونعي تماماً ما ذهب إليه بأن هدف الهيئة إصلاح ووضع حلول واتخاذ إجراءات تجنب الأندية مخاطر الديون وليس البحث عن المخطىء؛ ‬لكن في ذات الوقت فإن الشفافية كانت تتطلب رغم ذلك مكاشفة الرأي العام بحقيقة تلك الديون، وهل ثمة فساد أو حتى شبهة فساد شابها لتصل إلى هذا الرقم المخيف أم أن ما أوصله لذلك مجرد أخطاء إدارية.

أقول ذلك لأن ما وصل إليه نادي الاتحاد من الخطورة بحيث لا يمكن القفز عليه بإصدار بيان مقتضب لا يكشف إلا عن قمة جبل النار التي يراها حتى الأعمى؛ حيث أصبح الجميع على يقين بأن ثمة جبلاً متراكماً بالأخطاء والتجاوزات والفضائح تكشفها حقيقة الأرقام المهولة في العقود والسمسرة والتضبيطات، وتعريها تصريحات المسؤولين في النادي في إداراته المتعاقبة والتابعين لهم من إداريين وقانونيين وشرفيين وإعلاميين الذين رموا وبأسلوب على عينك يا تاجر كل تبعات المسؤولية على بعضهم البعض حتى باتت الديون ككرة نار يتقاذفونها ليحرق الواحد منهم بها الآخر.

نعم من حق هيئة الرياضة أن تتحفظ على تفاصيل المديونية الخطيرة على الأقل في هذا الوقت الذي تبحث فيه عن حلول للأزمة، ومن حقها أيضاً أن تتعامل مع حريق الاتحاد كالإطفائي الذي يبحث عن إخماد النار وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل أن يحترق البيت بما فيه قبل البحث عن المتسبب بها؛ لكن لا يمكن أن نقبل على أنفسنا كمعنيين بالشأن الرياضي عموماً بأن تنتهي مجزرة الديون الاتحادية دون معرفة حقيقة تلك المجزرة؛ خصوصاً وأن هذا المال المهدر هو مال عام، ولأن أصابع الاتهام في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام لا زالت حتى بعد البيان تشير لأكثر من طرف بالأسماء وباتهامات خطيرة يفترض أن تودي بأصحابها إن ثبتت إلى السجن حتى لم نعد نعرف معها من البريء فيهم ومن المدان!.

مطالبتنا بكشف المستور في الاتحاد ليس من باب التلذذ بالفضائح، وإنما لتعرية الفساد إن كان ثمة فساد؛ إذ لا يمكن القبول بالتستر عليه، ولا أرى بل أجزم أن الأمير عبدالله بن مساعد لا يرضى بذلك بأخلاقياته المعروفة، وبحسن إدارته، وفي ظل حراكه الحثيث في السير بالهيئة في طريق برنامج التحول الوطني 2020، ومساعيه في وضع نظام حوكمة رياضي يرصد واقع الأندية المالي ويضبط مديونياتها؛ لاسيما ما يتعلق بتعثرها وإفلاسها، وحتى لا نكتشف أن ما حدث للاتحاد كان سببه اشتعال النيران، وأن ما تحت رماد الأندية الأخرى ينتظر أول هبة ريح ليشتعل.



*نقلا عن الرياض السعودية