الوجه القبيح ليورو 2016

مشهد المدرجات الجميلة والجماهير المتحضرة التي جاءت تتابع وتشجع منتخباتها في بطولة الأمم الأوروبية الجارية في فرنسا أفسدتها الصورة القاتمة التي كانت تسيطر على شوارع فرنسا طوال الأيام الماضية، بسبب أحداث الشغب التي اجتاحت بعض المدن الفرنسية من جانب الجماهير وراح ضحيتها العشرات منهم، إلى جانب حجم الدمار والتلف الذي وقع في الممتلكات، نتيجة للانفلات الأخلاقي والتعصب وأعمال الشغب، ما شوه الوجه الجميل للبطولة الكروية الأرقى، في مشهد كنا نعتقد أنه أصبح من الماضي ولم يعد له مكان، ولكن اعتقادنا لم يكن في محله.

الأحداث التي شهدتها مرسيليا من جانب الجماهير الإنجليزية والروسية لا يمكن وصفها إلا بالهمجية، وعندما تتصدر تلك المشاهد بطولة في أوروبا التي توصف بالعالم المتطور والحديث، وعندما تتصدر مشاهد الدمار والدماء مشاهد فنون كرة القدم ومتعتها، فإن ذلك بمثابة جرس إنذار على أن المقبل سيكون أخطر وأصعب، إذا لم يتحرك المسؤولون في فرنسا نحو ردع ما يحدث في شوارعها. إعادة الهدوء والأمان ليورو ٢٠١٦ تتطلب إجراءات أكثر حزماً، إذا ما أرادت إنقاذ البطولة وتفادي أعمال العنف والشغب التي أشغلت الجماهير وأفسدت عليها متعة مشاهدة فنون كرة القدم ونجومها.

كلمة أخيرة

الشغب الجماهيري يضرب فرنسا ويورو 2016 في خطر.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية