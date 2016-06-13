معارك كروية.. وحمقى الحروب

• العبث يعكر صفو الحياة ويشوه ملامحها.

• المنافسات الرياضية تتحول إلى "حرب شوارع" حين تتحكم بها "الجماهير" وتفرض رأيها على اللعبة.

• الجماهير تتنافس فقط في حب "الفريق" وتفرح بالفوز لكنها لا تقاتل من أجله وليس ذلك من حقها.

• لحظات المتعة تسمو بـ"الروح الرياضية" التي قد تغيب في لحظة "غضب" وربما تكون سبباً في إزهاق الأرواح وإخلال الأمن.

• شغب الجماهير ربما يكون في المدرجات وربما يتوسع إلى الشوارع فيتحول إلى "حرب"، وأحياناً يكون افتراضياً على صفحات "السوشيل ميديا" أو على صفحات "الإعلام" بكل أنواعه، وفي النهاية كلها أعمال "شغب" تتفاوت فقط في "الأضرار".

• ضحايا "الحمق" ليس الحمقى وحدهم بل كل من يقترب منهم أو يشاركهم المكان والزمان.

• إذا كان باستطاعة قلة من الحمقى تحويل لحظات المتعة الكروية إلى "معركة دامية".. لماذا ليس باستطاعة آلاف العقلاء إخماد شرارة النار، ولو بإهمالها.

• حين يسقط 35 جريحاً في شغب الجماهير في كأس أوربا 2016، فإما أن يكون عدد الحمقى "كثير" وإما أن يكون كثير من العقلاء انجرفوا في وادي الحمق.

• إذا كانت النار من مستصغر الشرر، فإن الماء "الرقيق" أقوى من النار مهما كبرت وتعالت.

• غلطة أحمق ربما تقتل العشرات، وربما يظن ذلك الأحمق بعبثه وشغبه أنه ينتصر لفريقه بحسن نية، لكنه بعملٍ شنيع.

• الحمقى المتعصبون يعشقون القتال والعراك، ويبررون ذلك بحب الدين وحب الوطن وحب النادي وحب القبيلة وحب الكرامة.

• الحمقى هم وقود الحروب أياً كان نوعها وأينما كانت ساحتها، وضحايا تلك الحروب هم "الأبرياء" و"الأمن".

• بعدما تزهق الأرواح ويعم الخراب.. لا ينفع "الندم"، إلا بتخليص المخطئ من الذنب أمام المجتمع.

• لا يمكن حصر أضرار الحرب في ساحة المعركة؛ لأن المتعاركين لا تلتزمون بحدود "النص".

* نقلاً عن الرياضي السعودية

