شطحات مارادونا

لا أخفي بتاتاً أنني أرجنتيني الميول حالي كحال جميع من شاهد دييغو مارادونا يلعب كرة قدم مع منتخب الأرجنتين في فترة الثمانينيات وبداية التسعينيات الميلادية.

لكن كل هذا الكم الكبير من الشغف والإعجاب لا يمنعني من السخط على مارادونا نفسه، حيث تسبب في نشوب حالة عارمة من التوتر سيطرت على أجواء معسكر منتخب الأرجنتين المشارك خلال هذه الأيام في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية، حيث انتقد يوم الجمعة الماضي كابتن المنتخب ليونيل ميسي خلال حديث عابر دار بينه وبين النجم البرازيلي الشهير بيليه، دون التنبه لوجود الميكروفون خلال إحدى الفعاليات العامة في باريس قبل بداية افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية، وألمح فيه إلى أن ميسي لا يمتلك الشخصية التي تمكنه من قيادة المنتخب، ولعل المفارقة تظهر خصوصاً إذا علمنا أن مارادونا عندما درب المنتخب الأرجنتيني في منافسات بطولة كأس العالم عام 2010 كان هو من قلد ميسي شارة قيادة المنتخب على حساب المدافع خافيير ماسكيرانو.

الجدير بالذكر أن مارادونا أيضاً كان قد اختار خافيير ماسكيرانو قائداً للمنتخب عام 2008 على حساب خافيير زانيتي، ولعل هذه العلاقة المعقدة بخصوص هذا الموضوع المثير كانت مادة خصبة في وسائل الإعلام خلال كل تلك السنوات الماضية، ولا أبالغ أنها من ضمن أسباب التأثير على مستوى الجاهزية الفنية والتهيئة النفسية للاعبين، ولعل خسارة المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية أمام ألمانيا وتشيلي على التوالي في كأس العالم بالبرازيل 2014 وكأس أمريكا الجنوبية عام 2015 تفسر هذا الأمر بوضوح تام.

وكان ميسي قد غاب في الأسبوع الماضي عن المباراة الافتتاحية لمنتخب الارجنتين في البطولة قبل أن يعود يوم السبت الماضي بعد يوم واحد فقط من تصريح مارادونا مع بيليه، حيث حمل شارة القيادة عوضاً عن ماسكيرانو في مباراة المنتخب الأرجنتيني مع منتخب بنما، وذلك بعد دخوله كبديل في الدقيقة 60 من مجريات المباراة وسجل خلال 30 دقيقة فقط 3 أهداف، كرد عملي على كل ما لحق به من نقد غير مبرر من مارادونا.

كلمة أخيرة: كثير السقطات وكثير الخروج عن النص.. هل هذا هو الانطباع؟ وهذه النهاية المريرة هي التي تبحث عنها يا أسطورة يا عبقري؟

*نقلاً عن اليوم السعودية