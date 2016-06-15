اليورو وكرة الأوفياء!

الروح المعنوية العالية والتضحيات التي يقدمها لاعبو المنتخبات الأوروبية في يورو 2016، تظهر وكأنها تصدر من لاعبين صغار، لا يزالون يبحثون عن فرص احترافية وعروض مغرية، لا يعتقد البعض أنها يمكن أن تكون من لاعبين مخضرمين كبار، فمن تابع ما يقدمه الحارس الايطالي بوفون «38» عاما من حماس مع الانتصار الذي حققه فريقه على المنتخب البلجيكي بهدفين نظيفين، يدرك فعليا، أنها مسألة قناعة وثقافة عامة تختلف عندما يركز اللاعب على لعب كرة القدم، على أساس أنها التحدي والمتعة والانتصار، ليس مثلما نتابعه حاليا في مجتمعات عربية عدة، تلاشت من خلالها القيمة الحقيقية لكرة القدم، وظهرت الفجوة أكثر مساحة وعمقا، بعد تركيز سطحي من لاعبين، ليس في واقع كرة القدم، كما يتوجب أن يكون، بقدر ما أضحى لمتابعة عروض تأتي وملايين يمكن أن تضاف، دون أي اعتبار لقيمة حقيقة للاعب كرة القدم، وما يتوجب أن يكون عليه من أمانة واخلاص، ليس في حق فريقه وجمهوره، بقدر ما يفترض أن يكون مع نفسه ومع هويته، على أقل تقدير حتى ينهي مشواره بذاكرة وردية، ليس مثلما ينتهي الكثيرين حاليا، بمستويات متواضعة وصورة سلبية.!



من الهام جدا أن يركز غالبية اللاعبين العرب وخاصة الخليجيين، على ما يقدمه اللاعب الأوروبي مع منتخب بلاده، وكيف هو الاخلاص والتضحيات والحب الحقيقي لكرة القدم، دون الاعتبار لما يذهب اليه لاعبون عرب من اعتذارات عن تمثيل منتخبات بلدانهم، أو حتى تمثيلها دون القدر المناسب من الوفاء والإخلاص، ومن يتابع ما يقدم من جهد ومن لاعبين كبار، لا يحتاجون للكثير حتى يقدموه لمنتخباتهم، والحديث عن لاعب منتخب ويلز جاريث بيل، الذي تشعر وكأنه رئيس الاتحاد وكأنه اللاعب والمدير الفني والمدرب، بعد صورة خاصة جدا، للاعب اراد أن يصل برسالة، لمن يهمه الأمر من اللاعبين، فما بلغه اللاعب الأوروبي من شهرة واضواء، لم يصل اللاعب في الخليج الى الكسر البسيط من الواحد منه، ومع ذلك تظهر الفجوة بالغة الأثر والمدى، دون شك لا يمكن أن تصب في صالح كرة القدم، ولا حتى في صالح المنتخبات العربية وانديتها، ولا حتى في صالح اللاعبين أنفسهم، فما نتابعه من انقضاء لمسيرة العديد من اللاعبين، دون ذلك الأثر الذي يستحق ان يذكر ويتشابه مع ما كان يقدمه لاعبين عرب سابقين، تطغى وكأنها الصورة السوداء التي تتكرر، ويتسابق عليها الغالبية، من أجل اشياء اخرى ليس في حق منتخبات ولا وطن ولا كرة قدم.!

*نقلاً عن الأيام البحرينية