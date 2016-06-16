إيرلندا الشمالية تحقق نصراً تاريخياً على حساب أوكرانيا

أنعش المنتخب الإيرلندي الشمالي آماله في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزه التاريخي على نظيره الأوكراني 2-صفر اليوم الخميس على ملعب "بارك اولمبيك ليون" في مدينة ليون وأمام 42 ألف متفرج في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن كأس أوروبا لكرة القدم المقامة في فرنسا حتى10 تموز/يوليو المقبل.

وسجل غاريث ماكاولي (49) ونيال ماكغين (90+6) الهدفين. فيما تلتقي ألمانيا مع بولندا لاحقا ضمن المجموعة ذاتها.

وهو الفوز الاول لإيرلندا الشمالية في اول مشاركة لها في العرس القاري، والاول لها في بطولة كبيرة منذ تغلبها على اسبانيا 1-صفر في الجولة الثالثة الاخيرة من منافسات المجموعة الخامسة في مونديال اسبانيا 1982 في 25 حزيران/يونيو عندما بلغت ثمن النهائي وخرجت بحلولها ثالثة واخيرة في المجموعة الرابعة خلف فرنسا والنمسا.

وعوضت إيرلندا الشمالية خسارتها أمام بولندا صفر-1 في الجولة الاولى ورفعت رصيدها إلى 3 نقاط قبل مباراتها أمام ألمانيا المتصدرة في الجولة الثالثة الاخيرة الثلاثاء المقبل، فيما منيت أوكرانيا بخسارتها الثانية على التوالي بعد الاولى أمام ألمانيا بالنتيجة ذاتها وودعت البطولة التي تخوض غمارها للمرة الاولى في تاريخها ايضا عبر التصفيات والثانية بعد استضافتها المشتركة مع بولندا للنسخة الاخيرة والتي ودعتها ايضا من الدور الاول.

وتخوض أوكرانيا مباراتها الاخيرة أمام بولندا الثلاثاء المقبل.

ولم تشهد المباراة فرصا خطيرة الا ما ندر واتسمت بالاندفاع البدني مع افضلية نسبية لأوكرانيا في الاستحواذ على الكرة، بيد ان التنظيم الدفاعي للايرلنديين وواقعيتهم وقتالهم ساهمت بشكل كبير في انتزاعهم اول ثلاث نقاط في البطولة القارية.

واجرى مدرب إيرلندا الشمالية مايكل اونيل 5 تغييرات على التشكيلة التي خسرت أمام بولندا الاحد الماضي، ابرزها احتفاظه بهداف التصفيات كايل لافيرتي (7 اهداف) على مقاعد الاحتياط مفضلا عليه كونور واشنطن.

ودفع اونيل في خط الوسط بكل من ستيوارت دالاس وكوري ايفانز وجيمي وورد مكان بادي ماكنير وكريس بايرد وشاين فيرغوسون، واشرك المدافع الايمن ارون هيوز مكان كونور ماكلوفن.

في المقابل، اجرى مدرب أوكرانيا ميخائيل فومنكو تعديلا واحدا على التشكيلة التي خسرت أمام ألمانيا (صفر-2) باشراكه يفغن سيليزنيوف مكان رومان زوزلايا.

وكانت اول محاولة في المباراة تسديدة قوية للمدافع ياروسلاف راكيتسكي من 40 مترا بين يدي الحارس مايكل ماكغوفرن (24).

وكاد غريغ كاثكارت يمنح التقدم لإيرلندا الشمالية بضربة رأسية قوية اثر ركلة ركنية مرت بجوار القائم الايسر (34).

وانقذ الحارس الاوكراني اندري بياتوف مرماه من هدف محقق بابعاده تسديدة قوية لستيفن ديفيس قبل ان يشتتها الدفاع (42).

ونجح غاريث ماكاولي في منح التقدم لإيرلندا الشمالية بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر ركلة حرة نفذها اوليفر نوروود (49).

وهو الهدف الاول لإيرلندا الشمالية في البطولة التي تخوض غمارها للمرة الاولى في تاريخها، كما هو الهدف الاول لها في بطولة كبيرة منذ عام 1986 في مونديال المكسيك وتحديدا هدف كولن جون كلارك في مرمى اسبانيا (1-2) في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة، علما أن سجلها يتضمن 3 مشاركات في العرس العالمي ابرزها عام 1958 عندما بلغت ربع النهائي (الدور الثاني في 1982 في اسبانيا والاول في المكسيك 1986).

وكادت أوكرانيا تدرك التعادل بضربة رأسية ليفغن سيليزنيوف تصدى لها الحارس على دفعتين (50)، ثم ركلة حرة جانبية انبرى لها يفغن كونوبلاينكا وتصدى لها الحارس على دفعتين ايضا (54).

وتوقفت المباراة بسبب المطر الغزير والبرد (57)، حيث طلب الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش من اللاعبين العودة إلى غرف الملابس قبل ان تستأنف بعد دقيقة واحدة.

وكاد فيكتور كوفالنكو يدرك التعادل من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايسر (71).

وانقذ حارس مرمى إيرلندا الشمالية مرماه من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لاندري يارمولنكو (88).

ووجه بديل ماكغين، بديل جيمي وورد، الضربة القاضية لأوكرانيا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة السادسة الاخيرة من الوقت بدل الضائع من تسديدة بيمناه من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من الحارس بياتوف اثر تسديدة لستيوارت دالاس.