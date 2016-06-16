بادروا.. فالمال لا يبحث عنكم يا أنديتنا

كثر الحديث مؤخراً عن الأزمات المالية التي تواجه انديتنا السعودية الكبيرة، وخصوصاً مع ارتفاع فواتير الصرف وقلة الإيرادات حتى ولو وصلت مبالغها إلى المئة مليون وأكثر، إذا وضعنا في الاعتبار أن مسيري تلك الأندية سابقوا الزمن في الصرف حتى وصلوا إلى مستحقات مستقبلية من الشركات الراعية؛ الأمر الذي أوصلهم إلى نقطة قريبة جداً من الإفلاس.

شخصياً لا ألوم تلك الشركات في رفضها إقراض الأندية التي ترعاها غير مرة، لأنها في الأصل دخلت شراكتها من الأندية من أجل زيادة ارباحها وليس من أجل تبديد الأموال؛ فاللوم يقع على مسيري الأندية أولاً وأخيراً، أما لماذا فلكونها بالغت في عملية الصرف من جهة، ومن الجهة الأخرى استسلمت لشروط الشريك الرسمي لها وأيضاً لشروط بعض رعاتها، لسبب وحيد وهي أنها لا تمتلك إدارة متكاملة للاستثمار في النادي؛ قادرة على التفاوض مباشرة مع الرعاة وبدون وسيط، وقادرة إيضاً على خلق فرص متاحة للاستثمار في اسم النادي ومنتجاته في المدينة الرئيسية التي يقع فيها ذلك النادي وبناء على المردود تعمم الفكرة على باقي المدن أو لا.

وبقدر ما يلام بعض أعضاء شرف الأندية على قلة دعمهم، وخصوصاً من يعد منهم بالدعم بين فترة وأخرى ولا ينفذ وعوده، فإن ذلك ليس مدعاة لتتوقف الأندية عن العمل وكسب البطولات بمجرد توقف الدعم الشرفي وخصوصاً مع التأثير المباشر للأزمة المالية في الفترة الماضية على دول وليس أعضاء شرف فقط.

أما المستمرون في الدعم من الشرفيين، فأتمنى يركزوا على الاستدامة أكثر؛ بمعنى وكمثال فقط لو وفر أربعة من أعضاء الشرف مبلغاً يصل لعشرة ملايين ريال، وبدلاً من ضخه مباشرة في خزينة النادي، يذهب هذا المبلغ لإنشاء مشروع كبير يتناسب مع القيمة، ويكون في بعد مصدراً حيوياً ومهماً للإدارة الحالية ولأي إدارة قادمة، فلا يرتبط بأشخاص بل بالنادي الكيان.

ولتقريب الصورة أكثر تخيلوا أن أربعة من أعضاء الشرف بنادي الهلال وفروا عشرة ملايين ريال، وجهزوا بهذا المبلغ خمسة أندية صحية خاصة للياقة وبناء الأجسام، في خمسة أحياء متفرقة في الرياض، وسميت باسم النادي، أو باسماء رموزه فكم سيكون الدخل السنوي للنادي من خمسة فروع له متخصصة فقط باللياقة؟ أجزم بأن الدخل السنوي من الفروع الستة على اعتبار ان النادي هو الفرع الرئيسي لن يقل في كل الأحوال عن عشرة ملايين ريال.

وقس على ذلك مشروعات أخرى مثل متاجر للنادي في الأسواق التجارية والاحياء المختلفة، و"كوفي شوب" باسم النادي.

وبالطبع كل ما سبق ينطبق على جميع انديتنا وتحديداً الجماهيرية منها، فهي لا تريد سوى أن يأتيها في مكانها، دون أن تبحث هي عنه، على الرغم من أنها لو فعلت ذلك لأتاهاً مضاعفاً مثنى وثلاث ورباع، ويبقى كل ذلك متعلقاً بعد توفيق الله بإدارة خاصة بالاستثمار في كل نادٍ تتفحص العقود مع الشركات الراعية وتحفظ حقوق الأندية من نصوص بعض عقود الرعاية المقيدة، والأهم أن تبحث عن استثمارات تحقق مداخيل إضافية غير الرعاية.

•ثانية

يقول نيلسون مانديلا:

" إننا نقتل أنفسنا عندما نُضيّق خياراتنا في الحياة".



*نقلا عن الرياض السعودية