فرنسا توقف مشجعين متطرفين بفضل معلومات روسية

أعلن النائب العام في مرسيليا جنوب فرنسا الخميس أن المشجعين المتطرفين (هوليغنز) الروس الثلاثة الذين حكم عليهم الخميس بسبب تورطهم في اعمال عنف ضد مشجعين انكليز في مرسيليا، تم توقيفهم بفضل معلومات من الشرطة الروسية.

واوضح النائب ان المعلومات الروسية اتاحت توقيف الـ43 روسيا الذين كانوا في حافلة في منطقة الالب ماريتيم الثلاثاء وضمنهم عدد كبير من الهوليغنز.

واضاف ان القضاء الفرنسي حصل على هذه المعلومات "بشكل متأخر لكن ان تأتي متأخرا افضل من ان لا تأتي ابدا".

وحكمت محكمة مرسيليا بالسجن سنة، وسنة ونصف، وسنتين على ثلاثة مشجعين روس اتهموا بالمشاركة في احداث الشغب التي اندلعت في مرسيليا على هامش مباراة انكلترا وروسيا في الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثانية ضمن كأس اوروبا لكرة القدم في فرنسا، مع منعهم لمدة عامين من دخول الاراضي الفرنسية.

وقبض على المشجعين الثلاثة الثلاثاء في حافلتهم الى جانب 40 روسيا في منطقة الب ماريتيم. وسيتم طرد 20 في حين تم الافراج عن الـ20 الاخرين.