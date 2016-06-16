نريد الإجابة

نواصل الحديث عن القرار الأغرب في الرياضة الإماراتية، الذي أصبح يتصدر العناوين الرئيسة في المجالس الرياضية الرمضانية، فقرار حل اتحاد السباحة الذي اتخذته الهيئة العامة لرعاية الشباب ـ إعلامياً ـ وأبطلته الجمعية العمومية للاتحاد بتجديد الثقة بالرئيس والأعضاء بعد ساعات قليلة، كونها الجهة ذات الاختصاص في قرارات من ذلك النوع وليس أي جهة أخرى بما فيها الهيئة العامة التي تمثل أعلى سلطة رياضية في الدولة، أنقذتنا من الوقوع في المحظور لأن ذلك التصرف من شأنه أن يعرض رياضتنا للتجميد والإيقاف الدولي. ويحسب للجنة الأولمبية الوطنية أنها تداركت الموقف، وتحركت نحو إعادة الأمور لمجراها الصحيح، ورحبت بقرار عمومية السباحة رفع التجميد، وبالتالي إلغاء قرار الهيئة الذي لم نعرف حيثياته ومضمونه حتى الساعة.

السؤال الذي يطرح نفسه وننتظر الإجابة عنه.. لماذا بثت الهيئة العامة خبر الإيقاف لوسائل الإعلام قبل أن ترسله للجهة المعنية؟ ولماذا استعجلت إعلان قرارها غير المدروس؟ وكيف فات خبراء الهيئة اتخاذ قرار ليس من اختصاصها؟ إن ما حدث فيه إدانة صارخة للهيئة وللقائمين عليها، لأنه كاد أن يكلف الرياضة الإماراتية وسمعتها غالياً وغالياً جداً.

كلمة أخيرة

قضية السباحة كشفت الوجه الآخر للمؤسسة الرياضية الأعلى في الدولة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية