ألمانيا وبولندا تنهيان مباراتهما بتعادل سلبي

اقتربت ألمانيا وبولندا من التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2016 لكرة القدم بعد أول تعادل بدون أهداف في المسابقة الجارية في فرنسا اليوم الخميس.



وتتقاسم ألمانيا وبولندا المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط لكل منتخب بفارق نقطة واحدة عن أيرلندا الشمالية التي فازت 2-صفر في وقت سابق اليوم على أوكرانيا التي لا تبقى بلا رصيد.



وسنحت فرصة خطيرة لبولندا في بداية الشوط الثاني عن طريق أركاديوش ميليك لكنه تعامل برعونة مع كرة عرضية ووضعها خارج مرمى الحارس مانويل نوير.



وكاد روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا أن ينفرد بالمرمى لكنه تباطأ في التسديد ليتدخل في الوقت المناسب المدافع الألماني جيروم بواتنج وهو زميل ليفاندوفسكي في فريق بايرن ميونيخ.



وجاءت فرصت خطيرة لألمانيا في الدقيقة 69 عندما سدد مسعود أوزيل كرة قوية تصدى لها الحارس أوكاش فابيانسكي الذي دخل التشكيلة الأساسية بدلا من الحارس الأساسي المصاب فويتشيخ شتينسني.



وفي الجولة الأخيرة ستلعب ألمانيا مع أيرلندا الشمالية بينما تلتقي بولندا مع أوكرانيا.



