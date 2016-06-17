الصيام والأكلات والمسلسلات وهشتاقات تويتر هي الشغل الشاغل هذه الأيام ، و أعتقد أن الرؤوس قد امتلأت بكرة القدم بما يكفي بفضل اليورو وكوبا أميركا ! لذا هذا الأسبوع «سلي صيامك» معي بحكاية «التمساح» !

هل تعلمون أن التنس في بدايته كانوا يلعبونه بملابس الأوبرا ! قميص «كلاسيك» بأكمام طويلة وسروال قماشي «طويل» ورابطة عنق «كرافتة» !! نعم ، ما قرأته صحيح ! الوحيد الذي لم يعجبه ذلك في العشرينات من القرن الماضي شاب فرنسي اسمه رينيه لاكوست !

رينيه كان لاعب تنس ! وكأي عبقري في أي مجال فكر بابتكار ولم يبال بالناس وخرج عن المألوف وسبح عكس التيار ! ذهب لخياط وقال له أريد شيئا أرتديه من الصوف والقطن ، يكون مريحا .. وفي نفس الوقت أنيقاً !

لعب رينيه بهذا القميص ولفت جميع الأنظار ، وفاز بكأس ديفيز للتنس في قلب أمريكا ! وكان الناس يلقبونه بالتمساح ، ربما لوجهه الطويل ! أو ربما لأنه لم يكن يرحم فريسته داخل الملعب ! المهم أنه اُعجِب بهذا الاسم ! وفي المرة التالية دخل الملعب بقميصه الخفيف القصير الكُم هذا ، وقد طَرّز عليه شكل تمساح أخضر صغير !

هذه الحادثة ببساطة هي ميلاد أول علامة رياضية في التاريخ ! أول رمز أو شعار على لبس رياضي !! اعتزل رينيه التنس وقرر الاتجاه للتسويق والتجارة ! أسس محل صغير لبيع تيشرتاته الغريبة والجميلة في نفس الوقت !

الناس أعجبهم ذلك و .. التمساح رينيه أثبت انه مفترس في عالم التسويق ، أتقن جداً صناعة هذه التيشرتات بألوان عديدة، بل وأدخل نفسه في بضائع جديدة عليها نفس الشعار ، صنع مضرب تنس ! هل يتركه كأي مضرب ؟! ، لا بل صنعه من الصُلب! وتعاقد مع عطار فرنسي وأنتج عطر خاص سماه «لاكوست» أيضاً ، وأدخل اسم الشركة في الدليل التجاري التليفوني!

النتيجه ان لاكوست أصبحت أول شركة مستلزمات رياضية في التاريخ وقبل أديداس ونايكي! صنع رينيه التاريخ بتفكيره العجيب والمبتكر ! وفي سنة 2009 مثلاً في خلال 12 شهرا فقط ! كانت مبيعات الشركة 46 مليون منتج ! وقالت الشركة وقتها «إن عدد 2 تمساح يباعون كل ثانية حول العالم»! و قيمة المبيعات كانت 1.4 مليار يورو! الأكثرية منها ليست في فرنسا مسقط رأس التمساح.. بل أمريكا ، بجانب 112 بلدا آخر!

سلي صيامك

صناعة الملابس والمستلزمات الرياضية أحد أعظم وأكبر التجارات في العالم ! نايكي في قائمة أغلى الشركات بجانب آبِل وسامسونج وقيمتها 27 مليار دولار ! والعرب عامةً وهُنا في المملكة خاصةً : عندنا الإمكانيات والعقول ، ولكن كالسيارات بلا بنزين! العقول بلا تفكير ولا خطط تسويق ولا طموح ! لماذا نرى الأهلي والهلال والنصر وغيره بقميص عليه شعار شركة أجنبية ! أين هو رينيه السعودي ليصنع لنا شركة وطنية تمد الأندية السعودية والمنتخب بمستلزماته ! أهو أمر صعب لهذه الدرجة ؟!... سلي صيامك بالتفكير في الإجابة !

*نقلا عن الجزيرة السعودية