باييه وفاردي آخر!

مهما بلغ اللاعب من قيمة على مستوى قدراته البدنية والفنية والمهارية، الا أن كل ذلك لا يمكن أن يلغي حاجته للطموح والأهداف المستقبلية التي يمكن أن يحققها في مسيرته، ذلك أن الحافز في حياة أي لاعب يظل ركنا أساسيا، مثلما هي بقية الأركان، وربما تكون من الفرص المناسبة للحديث، عن ما تشهده بطولة يورو 2016 من تألق واضح للاعب المنتخب الفرنسي ديمتري باييه، الذي خطف الأنظار، ونال جائزة أفضل لاعب في مباراتي رومانيا وألبانيا، بعد احرازه لأهدافا حاسمه، ومشاركته في ترجيح كفة منتخب الديوك، وفي حكاية باييه صورة مكررة للسيناريو الذي عاش عليه الانجليزي فاردي نجم نادي ليستر سيتي، وكيف أن الطفولة الصعبة والمعاناة حتى وقت متأخر من حياته، جعلت من حاضره صورة مختلفة، بنيت على أثر ايجابي يظل الحافز، ابرز ما يمكن أن يلفت الانتباه اليه.!



وأقول إنها حكاية متشابهه بين فاردي وباييه، خاصة وأن كلاهما يتألقان مع نهاية مشوارهما الكروي «29» عامًا، والاثنان كانا يلعبان كهاويين، والى جانب ذلك عمل فاردي في مصنع للجبائر الطبية، بينما عمل باييه في أحد محلات الملابس حتى يزيدان من دخلهما، فالحافز النفسي والطموح ظل حاضرا وبقوة حتى لحظة الانفجار، فالجوانب النفسية لها أن تطغى على كل التفاصيل الأخرى، وأحيانا كثيرة يظل الحافز النفسي أهم بكثير من القدرات البدنية والمهارية، فمن خلاله يمكن للاعب بقدرات بسيطة وبحافز كبير،

أن يتفوق على اي من اللاعبين أصحاب القدرات الكبيرة والحافز البسيط، وهي قصص وحكايات نتابعها حتى في الملاعب الأوروبية، تؤكد وبما لا يدع مجالا للشك، أن الطبيعة البشرية، هي نفسها لا تختلف بين أوروبي وآسيوي، فلكل واحد منهما مجتمعه وبيئته وحافزه الخاص،

وربما نقول أن تألق فاردي وباييه، واقعتان لا تحتاجان الى أكثر مما هما عليه من وضوح وتأكيد، ومن الصعب جدا أن نتابع النقطة الأخيرة وكيف بلغ فاردي وباييه هذه النهاية التي لم تكتمل فصول تألقها بعد، ونعتقد أنها بنيت على فراغ، أو حكاية أخرى غير تلك الارادة والحافز النفسي، الذي لا يمكن لأي لاعب أن يصل الى مرحلة متقدمه من حياته وطموحه، دون أن يعيش على تفاصيله وجزئياته، وكيف أن ذلك الانسجام والتفاعل مع الظروف والصعاب والمعاناة، هو ما يختزل صورا من سنوات طويلة في صورة واحدة وصريحة، تظهر أكثر قيمة وتجليًا.!



ليس بعد، فللحكايه مع فاردي وباييه فصول وسيناريوهات جديدة، فمن يعيش على وقع تفاصيل مختلفة غير تلك «الرفاهية» التي يعتقد بها البعض أنها تصنع المستحيل، لا يمكن أن يقدم مثل هاتين الصورتين، ان كان في الدوري الانجليزي، أو حتى في يورو باريس التي هي مجرد لحظة عابرة لولادة من المستحيل تحدث من عنق زجاجه لتشغل عالمًا وملاعبًا وجماهير!

*نقلا عن الأيام البحرينية