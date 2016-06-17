هيئة الرياضة تمنح الاتحاديين مهلة رئاسية أخيرة

أعلنت هيئة الرياضة السعودية، عن منح الشرفي أحمد مسعود مهلة أقصاها الخميس المقبل لتقديم شيك مصدق قيمته 30 مليون ريال سعودي، وفي حال عدم حدوث ذلك، سوف تلتزم الهيئة بمواعيد الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة ولمدة عشرة أيام ابتداء من الخميس المقبل الموافق لـ18 رمضان.

وتلقت الهيئة خطابا من الأمير طلال بن منصور، وأعضاء شرف النادي على رأسهم أحمد مسعود ومنصور البلوي وأسعد عبد الكريم، يفيد برغبتهم في ترشيح أحمد مسعود لرئاسة النادي لمدة عام والتزامه بتقديم مبلغ 40 مليون ريال، فيما قوبل ذلك بالرفض. ولكن الهيئة تلقت خطابا لاحقا من الأمير طلال يتضمن رغبته منح مسعود خمسة أيام لتقديم الشيك المصدق، وإزاء ذلك تؤكد أنها ستلتزم بمواعيد الترشح للعضوية ومجلس الإدارة التي أوضحها البيان مالم يردها شيك مصدق بهذا المبلغ قبل يوم الخميس وذلك تقديرا لطلب الأمير طلال بن منصور.

وجاء في بيان الهيئة الذي نشر على الحساب الرسمي يوم الجمعة: "أعلنت الهيئة العامة للرياضة أن المدة المحددة لتقديم شيك مصدق من المجلس الذي سيكلف لإدارة نادي الاتحاد لمدة سنة واحدة قد انتهت أمس الخميس دون أن يتقدم أحد بشيك مصدق".

وزاد البيان: "عليه فقد قررت الهيئة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة النادي بنظام القائمة الخميس المقبل وكذلك فتح باب الانضمام للعضوية في جميع مناطق ومحافظات المملكة لمدة 30 يوما تبدأ من تاريخ فتح باب الترشح عبر النظام الإلكتروني".

كما ستكلف الهيئة إدارة مؤقتة لتسيير أعمال النادي اعتبارا من الخميس المقبل برئاسة رأفت التركي وستعمل بشكل عاجل مع اتحاد الكرة على صرف الستة ملايين ريال والمتبقية من دخل نادي الاتحاد الموسم الماضي لهذه الإدارة.