اتحاد الكرة والإعلام

يسعى مجلس اتحاد الإمارات لكرة القدم إلى مراجعة اللوائح من أجل اكتشاف الثغرات ومن ثم إجراء التعديل المطلوب، وسيكون هذا الأمر مفيداً إذا تجاوز الطرق التقليدية، فالمراجعة السطحية التي لا تبلغ الأعماق لا تأتي بالعلاج الشافي.

شهدت الفترة الماضية تسليط الضوء على عدد من الثغرات القانونية من قبل الإعلام، ولولا الرقابة الإعلامية لما اكتشفت تلك العيوب، وعلى الرغم من محاولة البعض تبرير الخلل، إلا أن العيوب كانت واضحة وضوح الشمس.

يعد العاملون في قطاع الإعلام الرياضي جزءاً حيوياً وفاعلاً في عملية التطوير، سواء اتفقت المؤسسات الرياضية مع وجهات نظرهم أو اختلفت معها، لذا من الأفضل أن يستعين اتحاد الكرة بهم ويستمع إلى آرائهم من خلال ورشة عمل مشتركة، فصحافتنا الوطنية كانت وما زالت داعماً قوياً للحركة الرياضية.

على اتحاد الكرة أن يمد جسور التعاون مع الإعلاميين وأن يأخذ كتاباتهم على محمل الجد وأن يمنح الرأي الذي يتدفق عبر وسائل الإعلام ما يستحق من اهتمام فهو خدمة مجانية تحصل عليها المؤسسة الرياضية دون مقابل.

نطمح أن تتجاوز عملية مراجعة اللوائح الطرق البالية، ونأمل أن تصغي اللجان المسؤولة عن هذا الأمر إلى آراء الإعلاميين المتخصصين، حتى نتجنب مشاكل نحن في غنى عنها.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية