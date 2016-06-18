اسبانيا.. ثوب البطل

وحده قلب الدفاع جيرار بيكيه لم يلمس الكرة عندما سجلت اسبانيا هدفها الثالث في شباك تركيا بعد مرور 48 دقيقة فقط.. كانت هناك 21 تمريرة.. قبل الأخيرة واحدة من المبدع إينيستا الى الظهير الأيسر ألبا، والأخيرة من ألبا الى موراتا.. أقسى عقاب في يورو 2016 وتحديداً في المباراة الحادية والعشرين من الدورة، وأرقى عرض فني.

إستعادت إسبانيا الأيام الخوالي التي فرضتها بطلة للقارة في 2008 و2012 وللعالم 2010، وأثبتت أن خروجها من الدور الأول لمونديال 2014 أشبه بغمامة صيف لا تستمر طويلاً.. إرتدت ثوب البطل فعلاً لأنها الوحيدة من بين الدول ال24 التي قدمت مباراتين راقيتين، وإذا ما انتزعت اللقب الغالي للمرة الثالثة على التوالي فلن يكون في الأمر غرابة.

أمام تشيكيا إكتفت بهدف واحد سجله بيكيه بعد مرور 87 دقيقة.. النقص في الفاعلية كان العيب الوحيد في تشكيلة دل بوسكي.. الإستحواذ 72% مقابل 28، والتسديدات 18 منها 5 فقط محكمة مقابل 6 و3، والتمريرات الناجحة 618 من أصل 696 (نسبة النجاح 89%) مقابل 177 و275 (64%).. لا جديد في خط الدفاع تقريباً بوجود ألبا وسرخيو راموس وبيكيه مع خوان فران وإن صار إسم الحارس دي خيا وليس كاسياس.. وفي الوسط فابريغاس وبوسكتس وإينيستا صانعو أمجاد برشلونة مع تشافي المعتزل دولياً.. وفي الأمام دافيد سيلفا والضيفان الجديدان موراتا ونوليتو القادمان من يوفنتوس وسلتا فيغو.. والنقص في الفاعلية كان سببه هذا الأخيران.. بيد أن دل بوسكي جدد ثقته بهما في المباراة الثانية ضد تركيا فكانت في محلها.. نوليتو سجل هدفاً وأهدى الى موراتا تمريرة حاسمة، ورأس الحربة الشاب (23 عاماً) الذي تخلى عنه ريال مدريد بكل استهتار لمصلحة يوفنتوس أثبت أنه رأس الحربة الصريح الذي افتقدته اسبانيا منذ سنوات طويلة.. لم يكتف بتسجيل الهدفين بل شارك في صناعة أكثر من هجمة.. الإستحواذ أمام تركيا 61% والتسديدات 18 منها 6 محكمة والتمريرات 706 منها 636 ناجحة.

الأرقام المذكورة لم يحققها أي منتخب آخر في الدورة، والمستوى الذي ظهر به إينيستا يضعه على رأس مبدعيها.. بالتأكيد فإن كلاً من تشيكيا وتركيا ليس مرجعاً، ولكن المنتخبات التي واجهتها ايطاليا وألمانيا وفرنسا وإنكلترا ليست مرجعاً أيضاً.

عرض قوي قدمته إيطاليا أمام بلجيكا (2-صفر) وآخر أقل أمام السويد (1-صفر).. تبقى صلابة الإيطاليين في دفاعهم وأمامهم الكثير ليتعلموه في فن بناء الهجمات وتكثيفها وإنهائها بنجاح.. ايدير وبيللي والبديل زازا عاديون.

واستعاد الألمان أبطال العالم بعض القوة في منظومتهم الدفاعية مع عودة هوملز ليلعب الى جوار بواتينغ وإن بقي مركز الظهير الأيمن يئن من التواضع دفاعياً وهجومياً مع اعتزال لام لأن هوفيديس لا يعرف أسرار هذا المركز طالما أنه قلب دفاع أصلاً.. ثم ان الطامة الكبرى تتمثل في عدم وجود مهاجم صريح من طراز رفيع.. لا غوتسه القصير مقنع ولا بديله الطويل غوميز مقنع.. وحتى اليوم لم يقدم مولر ودراكسلر أو شورله ما يبشر بالخير، وقد وضح أن غياب رويس بداعي الإصابة معضلة.

أما منتخبات فرنسا وإنكلترا وبلجيكا، المرشحة أيضاً للمنافسة، فأشبه ب"جعجعة من دون طحين".. صخب إعلامي صاحب المنتخبات الثلاثة ولكن من دون أن تقدم شيئاً يتناغم مع التوقعات.

عموماً، لا تزال الدورة في مرحلة جس النبض.. والى أن يأتي الإستحقاق الكبير المتمثل بمباراة القمة يخلق الله ما لا تعلمون.



*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية