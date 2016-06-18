ثنائية موراتا تمنح إسبانيا فوزاً سهلاً على الأتراك

أحرز المهاجم الفارو موراتا هدفين ليقود اسبانيا لفوز كبير 3-صفر على تركيا اليوم الجمعة ويرسل حاملة اللقب إلى دور الستة عشر في بطولة اوروبا لكرة القدم 2016.



وافتتح موراتا التسجيل في مباراة من جانب واحد بالمجموعة الرابعة في الدقيقة 34 بعدما ارتقى عاليا ليقابل تمريرة نوليتو العرضية برأسه من اليسار.



وبعد ثلاث دقائق أخرى لمس محمد توبال مدافع تركيا برأسه تمريرة سيسك فابريجاس ليضعها في اتجاه نوليتو الذي أسكن الكرة الشباك من مدى قريب.



وسجلت اسبانيا مجددا بعد مرور ثلاث دقائق من الشوط الثاني حين أرسل اندريس انيستا تمريرة جميلة إلى جوردي البا الذي مررها إلى موراتا ليضع الكرة في الشباك.



وتتصدر اسبانيا المجموعة بست نقاط من مباراتين بفارق نقطتين عن كرواتيا. ولدى جمهورية التشيك نقطة واحدة وتقبع تركيا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط.