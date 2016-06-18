خلل إنجلترا في ثلاثي الهجوم

لم تكن مباراة إنجلترا أمام بلاد الغال سهلة على الإطلاق، الفوز جاء كما شاهدتم في الدقائق الأخيرة رغم أن الإنجليز سيطروا بالطول والعرض على اللقاء وكانوا قادرين على إنهاء المواجهة مبكرا...

حسب رأيي هناك العديد من المشاكل التكتيكية والخيارات الفنية التي ظهرت على هذا المنتخب، الهجوم لم يكن جيدا على الإطلاق للمرة الثانية على التوالي وأعتقد أن هودسون مطالب الآن بالتغيير الجذري لكي لا يجد نفسه محرجا في مواجهة سلوفاكيا، شخصيا أحب هاري كاين وأرى بأنه من أفضل المهاجمين في العالم ولكنه لم يظهر إطلاقا بمستواه الطبيعي، من الأفضل أن يبقى في الاحتياط خلال المواجهة المقبلة، وإلى جانبه يجب على هودسون أن يجلس لالانا وستيرلينغ على الدكة ويدفع بـ فاردي، راشفورد وستوريدج، هذا الثلاثي أحسن بكثير من ناحية الفعالية، وهذا ما وقفنا عليه في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، بلاد الغال منتخب منظم ومن الصعب اختراقه ولكن هذا الثلاثي تمكن من ذلك عكس الثلاثي الأول، أنا متفائل ولكن بشروط يجب تطبيقها على التشكيلة، الآن هذا هو مطلب الجميع وعلى المدرب أن يستجيب تفاديا لأي تعثر قد لا يحمد عقباه، إنجلترا أمام فرصة للذهاب بعيدا في هذه المنافسة وعليها أن تستغل كل الإمكانيات الموجودة، هناك خلل تكتيكي على المستوى الهجومي والحل موجود فلتسرع بتطبيقه يا هودسون.

*نقلا عن الهداف الجزائرية