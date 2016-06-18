"سيغا" تحظى بدعم البيت الأبيض لتحقيق النزاهة الرياضية

قدمت شيلي بفوهل، المديرة التنفيذية لمجلس رئيس الولايات المتحدة للياقة البدنية والرياضة والتغذية، دعمها للمركز الدولي للأمن الرياضي على الجهود المقدمة في سبيل إنشاء "سيغا" والمعنية بالنزاهة الرياضية الدولية.

وبحسب الفيديو الذي بثه حساب البيت الأبيض، فإن بفوهل تعرب عن فخرها بتوقيع مذكرة تفاهم الشهر الماضي بين مجلس رئيس الولايات المتحدة للياقة البدنية والمركز الدولي للامن الرياضي فيما تدعم إنضمام المجلس الى المنظمة الجديدة.



من جهة أخرى استضافت العاصمة الفرنسية باريس، اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للنزاهة في الرياضة وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة في باريس الموافقة بالإجماع والتزكية على ممثلي المجلس المؤقت.

وتم تعيين لارس كريستر أولسون (رابطة الدوريات الأوروبية المحترفة) وجيسون فيرغسون (الجمعية العالمية للبلياردو والسنوكر المحترف وسنوكر وورلد) وبراين لويس (إتحاد اللجان الأولمبية الوطنية لدول الكاريبي) من الجانب الرياضي.

وعلى الجانب الحكومي، شيلي بفوهل (حكومة الولايات المتحدة الأمريكية) وميغيل كاردينال (الحكومة الإسبانية).

أما المنظمات الدولية، ريك ماكدونيل (جمعية القانونيين المتخصصين في مكافحة غسل الأموال) وديفيد لونا (منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية) وليونارد مكارثي (البنك الدولي).

وعلى صعيد المنظمات غير الحكومية، محمد بن حنزاب (المركز الدولي للأمن الرياضي) والبروفيسور مارك بيث (معهد بازل للحوكمة والبروفيسور لوران فيدال (جامعة السوربون).