الطاووس المفتري

على أنغام "ميسي.. ميسي" أهدر كريستيانو رونالدو رابع ركلة جزاء من أصل آخر خمس ركلات سددها في مباريات منتخبه البرتغالي وناديه ريال مدريد.. حصل ذلك أمام النمسا مساء السبت في الجولة الثانية من يورو 2016، وبات لزاماً على منتخبه أن يفوز في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول ضد المجر الأربعاء المقبل.. فإذا تعادل للمرة الثالثة على التوالي أو خسر فسيخرج من الدور الأول.

سدد رونالدو 10 كرات من أصل 27 في مباراة أيسلندا وقد انتهت سلبية، و10 من أصل 23 في مباراة النمسا وانتهت بالنتيجة ذاتها.. 20 كرة هي أكثر مما سددته 9 منتخبات مجتمعة حتى نهاية الجولة الثانية للمجموعات الست.. وإذا سجل الطاووس أهدافاً كثيرة من ركلات حرة في مبارياته مع ريال فإنه فشل في إحراز اي هدف في 36 ركلة حرة نفذها مع المنتخب: 13 في الحائط و12 خارج الخشبات وواحدة في القائم و10 صدها الحراس.

وبعد.. هناك من يدعي أن عدم نجاح رونالدو دولياً يعود الى تواضع مستويات زملائه في المنتخب.. وعطفاً على الإحصائية المذكورة أعلاه فإن الإدعاء خاطىء وظالم.. ماكينته التهديفية الدولية معطلة فعلاً وبفعل من ذاته.. وقد ثارت ثائرة أيسلندا بأكملها عندما انتقد رونالدو لجوء منتخبها الى الدفاع المكثف أمام البرتغال وقال بالحرف الواحد: "ذهنيتهم ضعيفة".. أخالهم يجيبونه: "أنت الضعيف يا مفتري، وإلا لما أهدرت ركلة الجزاء في لقاء النمسا ولم يكن أمامك إلا الحارس"!

** 20 ألف أيسلندي يساندون منتخبهم في بطولة أوروبا، أي 6% من عدد سكان الجزيرة التي يقطنها 320 ألف نسمة وينتصب فيها 30 بركاناً ثائراً.. بنت الدولة 7 ملاعب مغلقة صغيرة ومزروعة بالعشب الإصطناعي مطلع القرن الحالي.. مع الوقت بات هناك مدربون متخصصون كثر وبمعدل واحد لكل 550 نسمة فضلاً عن 23 ألف لاعب يحملون بطاقة رسمية من الإتحاد المحلي و100 محترف في الخارج.. من يعيش هناك يكون قريباً من خط الجنون بفعل الصقيع والثلوج والظلام الدامس، وقد بلغ الجنون بالكثيرين حداً جعلهم يأملون بإحراز بطولة يورو 2016.. كادوا يحققون الخطوة المجنونة الأولى عندما تقدم منتخبهم على المجر بهدف واحد وبات يملك 4 نقاط مقترباً جداً من الدور الثاني.. بيد أن أحفاد بوشكاش عادلوا النتيجة في الدقيقة 87 بنيران صديقة، فتوقفت الغلة عند نقطتين، وبات مطلوباً من منتخب الجزيرة النائية الفوز على النمسا الأربعاء المقبل ليتأهل.

* عادت بلجيكا المصنفة ثانية في العالم الى السكة الصحيحة.. فبعد خسارتها أمام ايطاليا بهدفين اكتسحت جمهورية إيرلندا بالثلاثة (مثلما فعلت اسبانيا بتركيا) بعدما صحا دي بروينه وهازار في الشوط الثاني.. ولكن تبقى أمامها مباراة السويد الأربعاء المقبل حتى تؤكد أنها تعافت.

* ربما يكون ميسي قد اقترب من تحقيق لقبه الكبير الأول مع الأرجنتين التي بلغت نصف نهائي كوبا أميركا 2016 على حساب فنزويلا 4-1.. ولكن يجب أن يكون وزملاؤه في أفضل حال إذا ما أرادوا التخلص من منتخب الولايات المتحدة صاحب الضيافة والأقرب الى كتيبة من جنود المارينز.. وقد فاتت الفرصة على الداهية عندما سقط منتخبه في نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا ونهائي كوبا أميركا 2015 أمام تشيلي.. وهذه الأخيرة مرشحة بدورها للإحتفاظ باللقب في ضوء نتيجتها أمام المكسيك في ربع النهائي: 7-صفر فقط! وقبل ذلك عليها أن تتخلص من كولومبيا وخاميس رودريغيز.

*نقلا عن ستاد الدوحة القطرية