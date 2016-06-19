الكابتنية ليست قيادة

- قدر المشاهير أن يقف الجميع عند تصريحاتهم وتصرفاتهم.

- والشخصية العامة تراعي كل كلمة تتفوه بها وأي تصرف حتى في انفعالاتها.

- فبرغم حرية الرأي -التي هي من حق أي شخص- إلا أننا نخفي بعض الأمور من باب «ليس كل صحيح يقال».

- قبل أيام انتشر فيديو لنجمين أسطوريين يعتبرهما الكثير الأفضل في كرة القدم الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه، وكان الأول يتحدث عن النجم العالمي ميسي بأنه لاعب رائع، لكنه يفتقد للقيادة.

- أيا كانت كلماته فهو يعبر عن رأيه الذي يوافقه عليه مئات المتابعين للمنتخب الأرجنتيني.

- وسيقف الكثير مدافعين عن نجمهم الأول ميسي.

- وربما يأتي من يهمش مارادونا أو يدعي أنه يريد من ذلك الشهرة؛ لأنه فقط قال ما لا يحب أن يسمع.

- ليس عيبا ألا يكون قياديا، فهي صفة من باقي الصفات التي يتمتع بها شخص عن آخر.

- ولكن العيب أن ننسب لشخص ما ليس فيه.

- وليس بالضرورة أن تكون «كابتن» الفريق عندما تكون نجمه الأول.

- فالنجومية ليست بالكابتنية..

- «الكابتنية» ليست هي القيادة..

- فمن تقلد شارة القيادة في دورينا والمنتخب بالمئات، ولكن القياديين داخل الملعب قليلون.

- حتى أن بعضهم قائد لفريقه ولا يتخطى دوره السلام على حكام المباراة.

-أخيرا.. الأمثلة على ذلك تحمل أسماء قوية لن أذكرها فليس كل صحيح يقال.

*نقلا عن عكاظ السعودية