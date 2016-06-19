الكابتنية ليست قيادة

- قدر المشاهير أن يقف الجميع عند تصريحاتهم وتصرفاتهم.
- والشخصية العامة تراعي كل كلمة تتفوه بها وأي تصرف حتى في انفعالاتها.
- فبرغم حرية الرأي -التي هي من حق أي شخص- إلا أننا نخفي بعض الأمور من باب «ليس كل صحيح يقال».
- قبل أيام انتشر فيديو لنجمين أسطوريين يعتبرهما الكثير الأفضل في كرة القدم الأرجنتيني مارادونا والبرازيلي بيليه، وكان الأول يتحدث عن النجم العالمي ميسي بأنه لاعب رائع، لكنه يفتقد للقيادة.
- أيا كانت كلماته فهو يعبر عن رأيه الذي يوافقه عليه مئات المتابعين للمنتخب الأرجنتيني.
- وسيقف الكثير مدافعين عن نجمهم الأول ميسي.
- وربما يأتي من يهمش مارادونا أو يدعي أنه يريد من ذلك الشهرة؛ لأنه فقط قال ما لا يحب أن يسمع.
- ليس عيبا ألا يكون قياديا، فهي صفة من باقي الصفات التي يتمتع بها شخص عن آخر.
- ولكن العيب أن ننسب لشخص ما ليس فيه.
- وليس بالضرورة أن تكون «كابتن» الفريق عندما تكون نجمه الأول.
- فالنجومية ليست بالكابتنية..
- «الكابتنية» ليست هي القيادة..
- فمن تقلد شارة القيادة في دورينا والمنتخب بالمئات، ولكن القياديين داخل الملعب قليلون.
- حتى أن بعضهم قائد لفريقه ولا يتخطى دوره السلام على حكام المباراة.
-أخيرا.. الأمثلة على ذلك تحمل أسماء قوية لن أذكرها فليس كل صحيح يقال.
*نقلا عن عكاظ السعودية