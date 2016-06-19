هل ما يحدث على صعيد الاستقالات المتتالية بالنسبة إلى ممثلي لجان التحكيم في اتحاد الكرة بمنزلة فواتير انتخابية تتم تصفيتها من جانب الاتحاد الجديد، تنفيذاً لوعود انتخابية قطعت قبل عملية الاقتراع، وما هو تفسير استقالة ثلاثة خبراء قانونيين من أعضاء لجنتي التحكيم والتميز القضائي في اتحاد الكرة في 72 ساعة.

البداية كانت مع استقالة عضو لجنة تنقيح اللوائح محمد النعيمي، تلتها استقالة رئيس هيئة التحكيم الدكتور يوسف الشريف، قبل أن ينضم عضو هيئتي التحكيم والتميز أحمد إدريس إلى قائمة المستقيلين، في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات حول واقع ما يحدث في اللجان القانونية في اتحاد الكرة من جانب المجلس الجديد للاتحاد.

تصريحات المستشار يوسف الشريف حول أسباب الاستقالة شغلت وأشعلت الشارع الرياضي، الذي أصبح يتساءل عن حقيقة وخطورة ما يحدث في أروقة الاتحاد، الشريف سبب استقالته بعد عشر سنوات من العمل والجهد المضني في اتحاد الكرة باعترافات خطرة، بدءاً بتصفية حسابات قديمة وأن النية كانت مبيتة مسبقاً، وأنها نتاج وعود انتخابية، ناهيك عن وصفه بأن الاتحاد يدار من الخارج، وعندما يتحدث شخص قانوني بتلك الصيغة الجريئة، فبالتأكيد أن الرجل متأكد وعلى يقين تام بما يقول وبما يتحدث به للإعلام.

كلمة أخيرة

الفواتير الانتخابية بدأت تتراكم، ولا نعلم متى وكيف سيتم سدادها وعلى حساب من.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية