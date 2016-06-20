أصبح الهاجس الأكبر الذي بات يقلق المدربين واللاعبين وكذلك الجماهير في كأس أوروبا 2016، متمثلاً في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي شهدت تسجيل ١٥هدفاً كانت وراء تغير نتائج المباريات، ومعها أصبحت الدقائق الأخيرة دقائق الرعب التي باتت ترعب منتخبات أوروبا ٢٠١٦ في فرنسا.

وإذا كان هاجس السيطرة على أعمال الشغب بات صداعاً في رأس السلطات الأمنية ليورو 2016، بعد أن اجتاحت الفوضى عدداً من المدن الفرنسية وانتقلت إلى المدرجات كما حدث في مباراة كرواتيا، فإن رعب الدقائق الأخيرة أصبح الشغل الشاغل للمدربين وللأجهزة الفنية ليورو 2016 التي اقتربت من نهاية أدوارها التمهيدية.

على الرغم من تعدد الآراء والاجتهادات العلمية في تفسير الأهداف التي يتم تسجيلها في الدقائق الحاسمة من المباراة، إلا أن ما تشهده يورو 2016 أصبح محط نقاش توقف أمامه عدد من الخبراء والمحللين، حيث ذكر البعض أن الدقيقة 88 من عمر المباراة أي قبل نهايتها بدقيقتين، شهدت تحولات مثيرة في 16 مباراة من أصل 40 مباراة لعبت حتى أمس، ناهيك عن الأهداف التي سجلت في الأوقات المحتسبة كوقت بدل ضائع، ما يؤكد أن دقائق الرعب أصبحت ظاهرة جديدة في يورو 2016 إلى جانب ظاهرة الشغب التي اقتحمت البطولة وشوهت صورتها.

كلمة أخيرة

متعة كرة القدم في تحولاتها ومفاجآتها ودقائق الرعب إحدى جماليات المستديرة.

*نقلا عن الرؤية الاماراتية